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сегодня, 10:25 5

СМИ хотят запретить сообщать о преступлениях детей и подростков

СМИ хотят запретить сообщать о преступлениях детей и подростков
Фото: pixabay.com

Генпрокуратура предлагает запретить СМИ публиковать материалы о преступлениях несовершеннолетних. Об этом сообщила начальник управления по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних Генпрокуратуры РФ Марина Зайцева.

Генпрокуратура уже предложила Минкомсвязи внести соответствующие поправки в законодательство о СМИ. «Такая информация должна быть закрыта. Нельзя рассказывать о способах, как, что происходило с несовершеннолетними», – подчеркнула Зайцева.

По ее словам, при проверках в 2019 году Генпрокуратура установила, что «приверженность криминальной субкультуре» среди подростков быстро распространяется через интернет. С начала года Генпрокуратура потребовала заблокировать не менее 7 000 сайтов, призывавших «к подключению к таким деструктивным движениям», сообщает «Медуза».

«Мы поддерживаем инициативу по установлению ответственности провайдеров за распространение такой информации. Закрываем [такие сайты], а через 10 минут их становится в два раза больше», – заметила Зайцева.

Среди преступлений, которые совершают несовершеннолетние, СМИ обычно подробно освещают нападения в школах и колледжах.

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#дети #закон

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Комментарии
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  • Sanches

    Sanches
    56 минут назад

    Ну правильно, давайте всю информацию "закроем" и не будет малолетней преступности. Они ж дети, им за убийство и насилие и так можно только пальчиком грозить, а теперь, что б самосуда не было будем молчать. А наказывать тех кто осмелился об этом рассказать. Пора уголовную ответственность понижать лет до 10

  • ay

    ay
    52 минуты назад

    От этого снизится подростковая преступность? Сильно сомневаюсь.

  • кержак

    кержак
    52 минуты назад

    ...и про преступления чиновников надо запретить. а то ,понимаешь,честные чиновники учатся у нечестных воровать...)))

  • Myxira

    Myxira
    28 минут назад

  • Asom

    Asom
    21 минута назад

    Национальность чёрных преступников указывать запретили - и ничо, работает. Теперь все бандиты в нашей стране - исключительно россияне. Даже фамилию иной раз не указывают, если преступник оказывается каким-нибудь Алибабаевичем.

    Терпим и читаем, чо ж.

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