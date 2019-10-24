Амурчанин нанес смертельные травмы знакомому и получил 9 лет строгого режима

В Шимановске осудили 36-летнего местного жителя. Он был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть по неосторожности.

Установлено, что 31 декабря 2017 года неоднократно судимый житель Шимановска находился в гостях у знакомого. Они распивали спиртное. Произошел конфликт, обернувшийся дракой. Знакомый получил травмы, от которых скончался спустя некоторое время.

При назначении наказания суд учел разные обстоятельства, например, две непогашенные судимости у жителя Шимановска. Его приговорили к 9 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год, сообщает прокуратура Амурской области.