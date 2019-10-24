На Ямале за новорожденных будут платить полмиллиона рублей: обзор прессы

Фото: pixabay.com

Россия простила долги Африке; Ирландия, размером с Ленинградскую область, продает столько же сельхозпродукции, как и Россия; долларовых миллионеров в РФ хватит на большой город. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

«Амурская правда» явно привлечет ваше внимание заголовком: «Врачи получают больше министра». Уж как минимум статью Ирины Ворошиловой внимательно прочтут медработники. Еще вы узнаете о завершении строительства центральной части благовещенской набережной. Еще пишут о том, что таможенники пресекли попытку провоза через границу ордена Красной Звезды. Но, конечно, отложив дела, вы возьметесь за большой материал Елены Павловой. О нем – подробнее.

Очень интересно

Как вы знаете, на днях исполнилось 17 лет захвата заложников на Дубровке в Москве. В то время все новостные ленты всех СМИ напоминали сводки боевых действий. Террористы требовали вывода войск из Чечни. В числе заложников оказался и наш земляк – геолог Владимир Бомштейн. Отмечается, что та командировка в столицу была у него просто перенасыщенной драматическими событиями: сначала на его глазах на Арбате застрелили губернатора Магаданской области, затем возле кафе, где он сидел, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. И вот мюзикл «Норд-Ост», который решил посмотреть амурчанин.

Остальные подробности – в материале Елены Павловой. Если вы эту публикацию прочтете первой, то все равно не забудьте изучить материал «Врачи получают больше министра».

Вам статья

«Российская газета» рассказывает о том, что на третьего и последующих детей в стране будут платить полмиллиона рублей. Правда, только на Ямале. Статья так и называется: «Едем рожать на Север». Деньги можно будет тратить на лечение любого из членов семьи – раз, и на улучшение жилищных условий – два. Правда, жилье можно приобрести только на Ямале.

О чем еще можно прочесть в газете… Я бы рассказал о выставке русского авангарда в Третьяковке, но взгляд упал на статью о жестоких нравах так называемых развитых стран. О чем сейчас и расскажу.

Полный абзац

В Америке суд вынес решение, запрещающее отцу ребенка препятствовать смене пола его семилетнего сына. Однажды мальчик, проживающий с мамой-разведенкой, попросил купить ему «девчачью» игрушку. Мама тут же решила, что ее мальчик – девочка, обратилась в спецклинику для трансгендеров, где поставили диагноз: «гендерное расстройство». Ну и все, пацана стали одевать в платье, красить ему ногти, подводить глазки. Осталось отрезать одно и пришить другое. Папа в шоке, ведь совсем недавно играл с пацаном в футбол и разве что пиво не пил – мал еще, и тут такое. Кстати, папе за его позицию светит либо приличный штраф, либо заключение, либо и то, и другое вместе.

Напишут же такое

Далее у нас «Аргументы неделi», из которых вы узнаете, что маленькая Ирландия, величиной с Ленинградскую область, продает столько же сельхозпродукции, сколько вся РФ, а правительство России дотирует на миллиарды рублей сельхозфирмы, принадлежащие немцам.

Еще здесь о том, что наша страна в очередной раз может пропустить Олимпиаду – дело опять в допинге. Еще рассказывается об оголтелой 16-летней школьнице-экозащитнице, уже претенденте на Нобелевскую премию Грете Тунберг. Есть фото. Достанется же кому-то такая жена.

Но самое интересное – заметка о том, что продлению жизни способствует отсутствие умственной активности. Меньше думаешь – дольше живешь. А вы-то думали…

На посошок

Завершим обзор «Комсомольской правдой». Говорится, что долларовых миллионеров в стране вполне хватит, чтобы заселить большой город. У нас и миллиардеров-то немало, а уж миллионеров… Так оно и понятно, уже если простые врачи получают больше министров, так и понятно, откуда миллионеры берутся. Буду рад, кстати, если завтра прочту в «Амурке» о том, что у нас и учителя получают больше министра, и культработники получают больше министра… Но я, кажется, отвлекся.

Так вот, про большое количество долларовых миллионеров – в «Комсомолке». После этого и не жалко тех долгов в размере 20 миллиардов долларов, которые Россия простила странам Африки: видите, сколько у нас денег в стране?! Даже и непонятно, почему премьер плакался, мол, денег нет.