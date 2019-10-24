После реконструкции в реанимации АОКБ появится современное оборудование

Впервые с момента ввода в строй Амурской областной клинической больницы в отделении анестезиологии и реанимации проводится капитальный ремонт и реконструкция. Сегодня идет активная фаза строительных работ и параллельно проводится закупка нового оборудования. В целом на это будет потрачено около 300 миллионов рублей.

«В связи с ремонтом в больнице произошли небольшие структурные изменения, реанимацию временно перевели в другое подготовленное отделение. При этом работа не останавливалась ни на минуту. В процессе реконструкции пройдет перепланировка помещений. Возрастет мощность отделения: с 12 до 15 коек. Причем планируется создание боксированных палат под изолятор и введение одной койки с особым режимом функционирования для тяжелых ожоговых больных. Будет установлена новая система вентиляции и отопления, проведена замена инженерных коммуникаций и другие технические работы», – рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Максим Грабарев.

Каждый врач отделения анестезиологии и реанимации закреплен за определенным отделением – хирургии, гинекологии, проктологии и другими. Это значит, что анестезиолог обслуживает плановые операции пациентов этих отделений. Кроме этого, каждый из них в обязательном порядке готов оказать анестезиолого-реанимационную помощь при экстренном оперативном вмешательстве. Таким образом, анестезиологи-реаниматологи отделения обслуживают 12 плановых и 3 экстренные операционные. В отделении применяются разнообразные методики общей и регионарной анестезии, проводятся кардиореспираторная поддержка, коррекция гомеостаза, кислородного статуса крови при различных угрожающих жизни больного патологических состояниях. Ежедневно в АОКБ проходит от 30 до 40 операций, каждая из которых не обходится без анестезиолого-реанимационной бригады. Это более 60 сотрудников, в составе которых не только врачи, но и сестры-анестезисты, палатные медсестры, санитарки.

«Без службы анестезиологии и реанимации больница, где есть круглосуточный стационар, не может существовать. В структуре Амурской областной клинической больницы четыре отделения анестезиологии и реанимации. Отделение анестезиологии и реанимации № 1, где в настоящее время проводится ремонт, является одним из ведущих отделений больницы, заведует отделением Грабарев Максим Владимирович. Это очень важная динамически развивающаяся служба», – говорит главный врач Амурской областной больницы Ольга Сапегина.

По словам Ольги Владиславовны, необходимость ремонта уже назрела, отделение перестало соответствовать современным санитарным нормам и правилам, а материально-техническая база устарела. «Огромную помощь и поддержку в решении этого вопроса нам оказали министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, губернатор Василий Орлов, министерство здравоохранения Амурской области», – говорит руководитель больницы.

Как сообщало Амур.инфо, средства на ремонт отделения и покупку нового оборудования выделило министерство по развитию Дальнего Востока.

В перечне необходимых работ – замена больничных лифтов, предназначенных для транспортировки больных в реанимационное отделение, замена внутренних инженерных сетей, коммуникаций, оборудования и другое. На ремонтные работы будет потрачено около 97 миллионов рублей, и 200 миллионов выделено на приобретение современного оборудования – аппаратов для искусственной вентиляции легких экспертного класса, газоанализаторов, кардиостимуляторов и другого.

По плану, завершить ремонт и переоснащение отделения анестезиологии и реанимации АОКБ должны до конца мая 2020 года.