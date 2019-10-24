Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском

Трехмесячный малыш с пороком сердца умер в самолете с врачами на борту, следовавшем из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Мама мальчика написала жалобу в Министерство здравоохранения и готовит запрос в прокуратуру. Ей непонятно, почему ребенку с сердечной недостаточностью не обеспечили необходимые условия перевозки.

Как сообщает издание «Кам 24», мальчик родился преждевременно – на 27-й неделе, в результате стремительных родов. По словам матери ребенка Ольги, в палате родильного отделения ей стало плохо. Чтобы позвать на помощь, она вышла в больничный коридор, где и случились роды. У младенца порвалась пуповина, из-за чего он потерял много крови, но его удалось реанимировать. Ребенок весил всего 980 граммов, впоследствии врачи диагностировали у него порок сердца, сделали ему переливание крови и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

После обследований и консультаций со специалистами в Хабаровске и Новосибирске был выставлен диагноз «тетрада Фалло». Это врожденная патология с комбинацией четырех дефектов в строении сердца и сосудов, в том числе дефект в межжелудочковой перегородке и сужение легочной артерии, что влечет за собой еще и дыхательную недостаточность. Встречается эта тетрада у 3 % детей и требует хирургического лечения, которое и было назначено в сосудистом центре в Хабаровске.

Через три месяца, в начале октября, мальчика должны были отправить на операцию в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. «Лечащий врач Яна Олеговна заверила меня, что ребенок будет лететь в кувезе с полным контролем жизненных функций», – заявила журналистам женщина.

Она отметила, что медики собирали сына сами и очень спешили. Они полетели обычным пассажирским рейсом. Ребенка в переноске держал на коленях один из врачей-реаниматологов. Младенца подключили к портативному аппарату ИВЛ, стоявшему на полу. Ольга рассказала, что в самолете было жарко и душно. Перед снижением у мальчика на ноге сработал датчик – оказалось, что у него случился сердечный приступ. «Врач принял меры и датчик замолчал. Но через несколько минут, во время снижения, приступ повторился. Доктор расстегнул комбинезон, стал делать массаж сердца. Состояние вновь нормализовалось на несколько минут, но вскоре последовал третий приступ, который стал последним. Оказалось, что кончились лекарства и кислород», – вспоминает мать.

По ее словам, стюардессы принесли врачам аптечку и большой баллон кислорода, однако он не подошел к маске младенца. За 20 минут до посадки сердце ребенка остановилось. Женщина написала жалобу в Министерство здравоохранения и готовит запрос в прокуратуру. Как заявила Ольга, ей непонятно, почему ее сыну с сердечной недостаточностью не обеспечили необходимые условия перевозки. «Ведь в самолете и температура не та, и давление меняется при взлете и посадке. Почему у бригады реаниматологов не было достаточно лекарств и кислорода для спасения ребенка?» – спрашивает женщина, потерявшая сына.

Потом было долгое ожидание в салоне самолета – полиции, следователя, эксперта. Ребенка забрали в морг, а Ольгу отвезли в аэропорт. Она спрашивала, что ей теперь делать, куда идти в чужом городе, но все только пожимали плечами. «Ни о какой психологической помощи речи не было. Растерянная, убитая горем женщина позвонила мужу. Тот связался в Хабаровске с бывшим сослуживцем по армии. Мужчина вызвал такси и отвез жену друга из аэропорта к себе домой. Через три дня Ольга забрала из морга гробик с телом сына и улетела на Камчатку. В воскресенье,13 октября, семья похоронила малыша», – пишет «Кам24».

В министерстве здравоохранения Камчатского края начали служебное расследование по факту инцидента. «Необходимо восстановить хронологию событий, выяснить, какое оборудование и набор лекарственных препаратов имела при себе бригада врачей в полете, какие показатели были у пациента перед транспортировкой в Хабаровск», – говорится в сообщении на сайте регионального минздрава.

Министр здравоохранения Камчатского края Елена Сорокина выразила свои соболезнования родителям ребенка. Обстоятельства, приведшие к смерти малыша, будут установлены в ходе служебного расследования. «Необходимо восстановить хронологию событий, выяснить, какое оборудование и набор лекарственных препаратов имела при себе бригада врачей в полете, какие показатели были у пациента перед транспортировкой в Хабаровск. Все эти факты мы получим по итогам служебной проверки, после чего будут приняты необходимые решения и процессуальные меры», – сказала Елена Сорокина.