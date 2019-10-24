Поисковики узнали о судьбе пилота самолета, погибшего в Амурской области в 1942 году

Сахалинские поисковики узнали о судьбе пилота самолета И-15бис, разбившегося в тундре Смирныховского района Сахалинской области в 1942 году. Младший лейтенант Александр Бурава в той аварии уцелел. Но через четыре месяца в Амурской области он не смог вывести самолет из пике. Машина врезалась в землю.

Подробности этой истории РИА «Сахалин-Курилы» сообщил активист поискового движения Артем Бандура.

В начале года сахалинцы подсказали поисковикам место, где они видели хорошо сохранившиеся останки разбившегося самолета И-15бис. Поисковики нашли его заводской номер, оформили запрос в Центральный архив Министерства обороны РФ. Позже, в мае, они вывезли найденные в тундре фрагменты в надежде на восстановление самолета.

Недавно поступил ответ из архива на запрос. Выяснилось, что 20 января 1942 года в 14:35 произошла авария самолета И-15бис, принадлежащего третьей авиационной эскадрилье 610-го истребительного авиационного полка 5-й смешанной авиабригады. Во время полета по маршруту летчик, младший лейтенант Александр Бурава, оторвался от звена. На высоте 5,5 километра он потерял ориентировку и перелетел границу с Японией, в то время проходившую через Сахалин. Через некоторое время вернулся обратно, на высоте 600 метров израсходовал горючее и совершил вынужденную посадку в лесу в районе села Онор. Самолет разбился, пилот вышел на дорогу примерно в двух-трех километрах от места посадки.

Казалось, в той посадке мужчина сжег свой лимит удачи. 20 мая 1942 года лейтенант Бурава, уже в Амурской области, выполнял маневр с высоты 200 метров. Он ввел свой самолет в пике, но выйти из него не смог. После столкновения с землей крылатая машина взорвалась. Лейтенант умер в госпитале от полученных ранений.

Артем Бандура уточняет, что в разных архивных источниках встречается разное написание фамилии летчика: Бурава, Буров, Бурова. Фотографий пилота в архивах не нашлось.