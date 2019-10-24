Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24октября
Предыдущая новость
сегодня, 09:33 0

В Благовещенске устанавливают автобусные остановки с Wi-Fi

В Благовещенске устанавливают автобусные остановки с Wi-Fi
Фото: администрация г. Благовещенска

В Благовещенске начался монтаж автобусных остановок с Wi-Fi. Два павильона установят на улице 50-летия Октября в районе ЦУМа и магазина «Товары для дома».

Остановки будут оборудованы Wi-Fi, USB-розетками для зарядки мобильных устройств и камерами видеонаблюдения. Кроме того, они будут оснащены двусторонним лайтбоксом с подсветкой для размещения информационных материалов.

Прежнюю остановку на магазине «Универмаг» уже убрали. Подрядчик приступил к земляным работам и демонтажу тротуарной плитки. Установка новых остановочных пунктов завершится до конца октября, после чего начнутся работы по отладке подключения к системе беспроводного интернета, сообщает администрация Благовещенска.

Просмотров всего: 78

#городская власть #строительство #транспорт

распечатать


Происшествия

В жестком ДТП в Благовещенске пострадали два человека (видео)
Общество

Капремонт школы в Белогорске закончат 5 ноября
Общество 1

В Благовещенске отремонтировали 14 участков дорог
Общество

Пожарным Ивановки вручили новую машину
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь