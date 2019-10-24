В Благовещенске устанавливают автобусные остановки с Wi-Fi

Фото: администрация г. Благовещенска

В Благовещенске начался монтаж автобусных остановок с Wi-Fi. Два павильона установят на улице 50-летия Октября в районе ЦУМа и магазина «Товары для дома».

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Остановки будут оборудованы Wi-Fi, USB-розетками для зарядки мобильных устройств и камерами видеонаблюдения. Кроме того, они будут оснащены двусторонним лайтбоксом с подсветкой для размещения информационных материалов.

Прежнюю остановку на магазине «Универмаг» уже убрали. Подрядчик приступил к земляным работам и демонтажу тротуарной плитки. Установка новых остановочных пунктов завершится до конца октября, после чего начнутся работы по отладке подключения к системе беспроводного интернета, сообщает администрация Благовещенска.