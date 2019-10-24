Уголовное дело на владельца «собачьего Освенцима» Золотарева вернули на доследование

По постановлению прокурора Благовещенска уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в приюте «Дружок» вернули для дополнительного расследования. Информация о «собачьем Освенциме» в Благовещенске, где массово гибли собаки, появилась в январе 2019 года и разошлась по всей стране.

Как сообщает прокуратура Амурской области, по результатам изучения уголовного дела прокурором города были выявлены нарушения требований уголовно-процессуального законодательства. Нарушения допущены при производстве предварительного следствия. Они препятствуют утверждению обвинительного заключения и направлению дела в суд. В связи с этим 10 октября прокурор внес постановление о возвращении дела для производства дополнительного расследования, устранения выявленных недостатков. 14 октября дело было принято к производству следователем СО МО МВД России «Благовещенский», возобновлено предварительное расследование, проводятся «необходимые мероприятия».

Отмечается, что вопрос полноты расследования уголовного дела 18 октября рассмотрен на межведомственном оперативном совещании при и.о. прокурора города. Ход и окончательный результат расследования дела находятся на контроле в прокуратуре Благовещенска.

16 января 2019 года следователем СО МО МВД России «Благовещенский» было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в приюте «Дружок», что повлекло их гибель. 27 сентября руководителю ООО «Деним-А» Вячеславу Золотарёву предъявили обвинение. 30 сентября уголовное дело поступило в прокуратуру Благовещенска с обвинительным заключением. В дальнейшем дело должны были направить в суд.

Как сообщало Амур.инфо, приют «Дружок» прогремел на всю страну в январе 2019 года. На его территории нашли десятки трупов животных, отловленных в рамках муниципальных контрактов. В областной ветлаборатории исследовали 42 трупа и сделали вывод, что животные погибли от истощения. Оставшихся в живых забрали и выходили волонтеры. Владелец приюта Вячеслав Золотарев отрицает причастность к гибели животных. Сначала его заключили под стражу, затем перевели под домашний арест. Позже меру пресечения предпринимателю смягчили до запрета определенных действий.