Пасмурно, осадки: прогноз погоды в Амурской области на 24 октября

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24 октября в Амурской области переменно облачно, в отдельных районах дождь, мокрый снег. Ветер с запада дует со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 4...9, на севере – плюс 1...6, местами – от нуля до минус 5.

В Благовещенске вечером ожидается небольшой дождь. Скорость западного ветра составляет 5-10 метров в секунду. Уличные термометры покажут 6...8 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова