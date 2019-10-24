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Вадим Самойлов из «Агаты Кристи» отпраздновал 30-летие группы в Благовещенске (видео)

Вадим Самойлов из «Агаты Кристи» отпраздновал 30-летие группы в Благовещенске (видео)

Лидер и основатель рок-бэнда Вадим Самойлов побывал в Благовещенске в рамках гастрольного тура по 12 городам России. Его он посвятил 30-летию популярной группы. Концерт продолжался больше двух часов.

Билеты на концерт стоили от 1 300 до 2 600 рублей. В Благовещенске собрались несколько сотен поклонников.

«К этому юбилею я выпустил композицию "Где-то между" на музыку Александра Козлова, скоро появятся и другие. Всех приглашаю на концерты — отметим юбилей группы ее старыми хитами и, конечно, новыми песнями», — анонсировал накануне рокер.

На концерте в Благовещенске из хитов прозвучали «Гетеросексуалист», «Секрет», «Как на войне» и другие. С самого начала возле сцены образовалась толпа поклонников, которые пели и танцевали под любимые песни, потом к ним присоединились и все зрители из зала. Уже спустя полчаса фан-зона превратилась в один большой танцпол.

«”Моряк”, “Тайга”, “Я на тебе, как на войне”. Особенно люблю песню "Моряк". В школе ходила на концерты. Обожаю их творчество!» – рассказала зрительница Яна.

На песнях «Агаты Кристи» выросло не одно поколение слушателей, группа выпустила 10 номерных альбомов, многие песни которых стали всенародными хитами. «Агата Кристи» просуществовала более 20 лет. В 2010 году творческие пути братьев Самойловых разошлись. Однако Вадим решил продолжить проект «Агата Кристи».

На концерте была опробована новая аппаратура, которую купил ТРЦ «Острова» к новому концертному сезону. Группу привез организатор из Якутии.

«Каких-то особых предпочтений в бытовом райдере у Вадима не было. Принимающая прокатная сторона отработала все на отлично, все оказалось в наличии. В Китай музыканты не поедут. Сразу после возвращения домой группа будет записывать альбом к 30-летию. Мы, выйдя на амурские гастрольные маршруты, продолжим привозить звезд. Каких – пока секрет», – рассказал организатор концерта Алексей Филимонов.

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#концерты #культура #учения

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