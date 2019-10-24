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На открытии седьмого сезона «Живой струны» прозвучал «Благовещенский вальс» (видео)

На открытии седьмого сезона «Живой струны» прозвучал «Благовещенский вальс» (видео)

В Амурской областной филармонии стартовал седьмой сезон проекта «Живая струна». Первый концерт получил название «Осенняя пора — очей очарование». На нем прозвучали стихи русских классиков, известные песни и авторские сочинения.

Вел концерт руководитель проекта, член Союза журналистов России Александр Бобошко. В программе приняли участие Александр Мамин, Юрий Морозов, Федор Новоселов, Елена Пронченко, Светлана Санько, Александр Тонких, Сергей Феоктистов, Алексей и Раиса Мишанины.

Прозвучали песни из кинофильма «Ирония судьбы»; репертуара Александра Розенбаума; авторские песни участников бардовского проекта «Живая струна». К примеру, Александр Мамин исполнил свою песню «Благовещенский вальс».

Проект в 2013 году организовал благовещенский музыкант и член Союза писателей Александр Бобошко. Он же является его бессменным руководителем и ведущим концертов. Программы готовятся с командой единомышленников-любителей гитарной песни. За это время состоялось более 40 концертов на самые разные темы. Выступления проходят в Амурской областной филармонии в формате музыкальной гостиной.

Зрители на концертах «Живой струны» не просто слушают, а еще и поют, вспоминают какие-то факты из биографии тех или иных бардов, отвечают на вопросы ведущего.

Подробнее о планах на сезон – в блоге Натальи Наделяевой «Культпросвет».

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#концерты #культура

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