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24октября
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сегодня, 13:20 1

Тест: угадай российскую звезду телеэкрана по части тела

Тест: угадай российскую звезду телеэкрана по части тела

Сможете угадать российскую звезду телеэкрана по части тела? Пройдите тест и узнаете. В комментариях обязательно делитесь своими результатами.



Элджей

Noize MС

Солистка группы «СЛОТ»

Децл



Оксана Акиньшина

Певица МакSим

Ксения Собчак

Светлана Ходченкова



Стас Михайлов

Михаил Галустян

Филлип Киркоров

Александр Рева



Наргиз Закирова

Юрий Куклачев

Жанна Агузарова

Ирина Забияка (солистка группы Чи-Ли)



Дана Борисова

Кети Топурия

Глюк'oZa

Вера Брежнева



Сергей Шнуров

Алексей Чадов

Владимир Машков

Александр Петров (актер)



Светлана Ходченкова

Вера Брежнева

LOBODA

Сергей Зверев



Артур Смольянинов

Дмитрий Дюжев

Юрий Чурсин (актер)

Павел Деревянко



Алла Пугачева

Любовь Успенская

Кристина Орбакайте

Александра Бортич



Александр Безруков

Александр Домогаров

Дмитрий Дюжев

Сергей Бодров

Просмотров всего: 745


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Комментарии
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  • ну вот

    ну вот
    45 минут назад

    8/10

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