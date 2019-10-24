Тест: угадай российскую звезду телеэкрана по части тела

Сможете угадать российскую звезду телеэкрана по части тела? Пройдите тест и узнаете. В комментариях обязательно делитесь своими результатами.

Элджей

Noize MС

Солистка группы «СЛОТ»

Децл

Слишком легко. Да, это Децл.



Оксана Акиньшина

Певица МакSим

Ксения Собчак

Светлана Ходченкова

Ожидали или нет?



Стас Михайлов

Михаил Галустян

Филлип Киркоров

Александр Рева

Вы ведь не подумали, что это волосатая грудь искусителя Стаса Михайлова?



Наргиз Закирова

Юрий Куклачев

Жанна Агузарова

Ирина Забияка (солистка группы Чи-Ли)

Дана Борисова

Кети Топурия

Глюк'oZa

Вера Брежнева

А здесь уже было сложнее. Это певица Глюк'oZa, которая пела, что у нее самая красивая попа. А вы согласны с этим?



Сергей Шнуров

Алексей Чадов

Владимир Машков

Александр Петров (актер)

Светлана Ходченкова

Вера Брежнева

LOBODA

Сергей Зверев

Надеемся, никто не решил, что это Зверев?



Артур Смольянинов

Дмитрий Дюжев

Юрий Чурсин (актер)

Павел Деревянко

Алла Пугачева

Любовь Успенская

Кристина Орбакайте

Александра Бортич

Конечно же, это ножки несравненной Аллы и ее любимая длина платьев!



Александр Безруков

Александр Домогаров

Дмитрий Дюжев

Сергей Бодров

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