В Белогорске вспомнят басни и предания

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В Белогорске готовятся к проведению V областного конкурса чтецов «Искусство звучащего слова». В этом году он будет посвящен Году театра в России. В числе необычных номинаций — сказы, басни и предания.

«Весь мир – театр, а люди в нём – актеры» — эти слова Уильяма Шекспира стали главной темой V областного конкурса чтецов. Традиционно он пройдет в Белогорске.

Юбилейный конкурс объединит участников в возрасте от 8 до 74 лет из 17 муниципальных образований. В адрес организационного комитета поступило 73 заявки на участие в номинациях: «Поэзия», «Проза», «Басня», «Авторское произведение», «Сказ» (сказания, предания, легенды, былины) и «Литературно-музыкальная композиция».

Выступления конкурсантов в пяти возрастных категориях будут оцениваться жюри, которое возглавляет преподаватель режиссерско-театральных дисциплин Амурского колледжа искусств и культуры Лилия Муралис.

Конкурс чтецов откроется 26 октября в 9.30. С 11 до 14.30 пройдут конкурсные прослушивания в отдельных номинациях, с 17.30 до 19 часов — гала-концерт и церемония награждения участников.

По результатам жюри определит лауреатов и дипломантов 1, 2, 3 степеней в каждой номинации и возрастной категории.

Учредителем конкурса является Министерство культуры и национальной политики Амурской области, организаторами — Амурский областной Дом народного творчества, управление культуры Администрации г. Белогорска, Центр культурного развития имени Валерия Приёмыхова.

Телефон для справок: 8(4162) 777810, отдел народного творчества Амурского областного дома народного творчества, 8(41641) 23293 — центр культурного развития имени Валерия Приёмыхова.

Подробнее о конкурсе — в блоге Натальи Наделяевой «Культпросвет».