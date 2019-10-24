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24октября
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На IX «Муравьевских чтениях» расскажут о поисках французского прошлого графини Муравьевой-Амурской

На IX «Муравьевских чтениях» расскажут о поисках французского прошлого графини Муравьевой-Амурской

В Амурской областной научной библиотеке 24 и 25 октября пройдёт региональная научно-практическая конференция «IX Муравьевские чтения». Участники расскажут о сохранении образа Н.Н. Муравьёва-Амурского в региональном краеведении, планах по увековечиванию памяти графа Николая Игнатьева и проведут с молодежью интеллектуальные «Муравьевские игры».

В работе конференции примут участие представители органов власти, государственных и общественных организаций, специалисты архивов, музеев, краеведы, преподаватели и учащиеся высших учебных заведений, работники библиотек различных ведомств, писатели, издатели и сотрудники средств массовой информации.

В программе — более 30 докладов, в их числе «Два описания Албазинского острога из "Доклада Лифаньюаня о русских людях, незаконно перешедших границу, проживающих в Якса и других местах"» исследователя Владимира Трухина, «Инициативы по реконструкции и восстановлению "Игнашинской слободы" как научного и культурно-просветительного памятника истории Приамурья» общественника Анатолия Симчука, итогах «Дорохинских чтений» и другие.

Новые подробности о поисках французского прошлого супруги Н. Н. Муравьева-Амурского расскажет доцент кафедры романо-германских и восточных языков БГПУ Ольга Кухаренко.

В рамках конференции состоится презентация второго выпуска краеведческого альманаха «Диалог времён», пройдёт интеллектуальная игра для молодежи «Муравьевское время».

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике.

Конференция пройдет в Амурской областной научной библиотеке имени Н. Н. Муравьева-Амурского (г. Благовещенск, ул. Ленина 139), открытие состоится 24 октября в 10 часов.

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#Дальний Восток #история #культура

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