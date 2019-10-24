Капремонт школы в Белогорске закончат 5 ноября

В Белогорске завершается капитальный ремонт школы № 11. Работы начались в мае – после того как во время текущего ремонта выяснилось, что деревянные перекрытия находятся в аварийном состоянии.

Аварийное состояние деревянных конструкций было выявлено в ходе ремонта кабинетов школы в рамках благотворительной программы ООО «Транснефть – Дальний Восток». Обследование показало, что перекрытия школы имеют участки со 100-процентной степенью износа балок и настилов. В апреле текущего года решили закрыть учебное учреждение на капитальный ремонт. Около 500 ребят пришлось перевести в другие школы.

«В настоящее время уже выполнены работы по монтажу перекрытий первого и второго этажей, замене покрытия кровли, ремонту систем отопления и водоснабжения, лестничных маршей. Проведены электромонтажные работы, ремонт систем вентиляции, установлено видеонаблюдение и пожарная сигнализация. Строители завершают ремонт фасада и проводится уборка помещений», – рассказала исполняющая обязанности главы города Галина Бурмистрова.

Внутри обновили мебель и оборудование пищеблока. Средства на это выделены из бюджета Белогорска.

По плану все ремонтные работы должны завершиться 5 ноября. Губернатор области поинтересовался проблемами учреждения. «Главное, что необходимо сейчас для учеников, это современная спортивная площадка», – сказала директор школы № 11 Жанна Винникова. Василий Орлов пояснил, что формируется реестр школ, которые нуждаются в обновлении спортплощадок. Их реконструкцию проведут постепенно.

Недавно в городе заработали две новые пришкольные спортивные зоны, на базе школы № 10 и гимназии № 1. На реконструкцию спортплощадки школы № 10 направили 44,8 миллиона рублей, из которых почти 26 миллионов – в рамках целевой программы «Развитие физической культуры и спорта Амурской области». Почти 19 миллионов предоставил бюджет Белогорска.

Здесь уложено новое многофункциональное поле для занятия футболом и хоккеем, постелена беговая дорожка, оборудованы теплые раздевалки и трибуны. На дооснащение спортплощадки из бюджета города направлено еще 9,6 миллиона рублей. Дополнительно установили спортивные тренажеры, оборудовали баскетбольную, волейбольную площадки и зону для игры в бадминтон. После завершения всех работ, с 21 сентября, здесь занимаются ребята.

Также в городе завершилась реконструкция еще одного спортивного объекта – спортивной зоны гимназии № 1. Поручение по ее созданию было дано в рамках визита губернатора области Василия Орлова в июле 2019 года. За 70 дней ремонта здесь появились футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, яма для прыжков в длину, волейбольная и баскетбольная площадки, трибуны для зрителей, установлены тренажеры, проведено освещение спортобъектов и благоустройство. На строительство из областного бюджета выделено более 14 миллионов рублей. Дополнительно за счет средств городского бюджета благоустроили прилегающую территорию, обустроена площадка для изучения правил дорожного движения.