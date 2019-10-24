Гороскоп 24 октября: Стрельцы импульсивны, Козероги аккуратны, а Водолеи внимательны

Восход Солнца: 07:06

Заход Солнца: 17:22

Солнце в Скорпионе.

Овен. Сатанинский день. Встречи принесут неприятности, надежды – разочарования. Постарайтесь не принимать близко к сердцу негативные тенденции дня. Возможна легкая депрессия, которая сейчас некстати. Постарайтесь не уходить в мысли и не занимайтесь самоанализом, так как от этого ничего не изменится.

Телец. Этот день будет окрашен в оптимистические цвета. Вы почувствуете себя более счастливым, если выйдете за обычные рамки. Возможно, предстоит встреча с приятными людьми, и вы получите удовольствие от комплиментов. Не сомневайтесь в их искренности. Хорошо заводить новые знакомства. Однако планеты советуют не терять голову. Не исключено, что кое-кто может превратно истолковать вашу откровенность и великодушие.

Близнецы. День накопления, плодородия, внутренней свободы. Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Во второй половине дня тщеславие или нечуткость могут стать причинами ссоры с близким человеком или агрессии со стороны посторонних. Следует внимательно отнестись к своему здоровью. Не стоит перенапрягаться, искать приключений.

Рак. Неблагоприятный для общения день. Сегодня возможны проблемы в семейных отношениях, ссоры с партнерами или размолвка с друзьями. Ваше нечуткое отношение и открытая грубость будут раздражать окружающих и приведут к скандалам. Постарайтесь воздержаться от этого. Жизненный потенциал находится на низком уровне. Звезды советуют обратить внимание на свое здоровье и здоровье близких людей.

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Лев. Сегодня серьезный день, связанный с духовными поисками. Усиливается дар предвидения и интуиция, но необходима сдержанность, чтобы общение принесло позитивные результаты. В проявлении чувств следует проявить осмотрительность, даже некоторую жесткость.

Дева. Вероятно улучшение финансового положения. Возможно, сделки, заключенные ранее, не сорвутся и принесут солидный доход. За что бы вы ни взялись, Дев ожидает успех. Если есть желание, проведите вечер этого четверга где-нибудь вне дома, скажем, у друзей, которые в последнее время настойчиво приглашали к себе.

Весы. День отмечен усилением интуиции и проницательности. Вероятно, что Вы сможете разглядеть то, что ждет вас далеко впереди. Звезды рекомендуют не долго раздумывать и соглашаться на возможные предложения о сотрудничестве. Вероятна прибыль и дивиденды от предложений, имеющих отношение к крупным капиталовложениям.

Скорпион. Возможно получение прибыли при содействии друзей и родственников. Ждите приятных сюрпризов и подарков. Подходящее время для приобретений, перемен в личной жизни. Однако существует опасность для здоровья. Звезды рекомендуют избегать шумных компаний и застолья.

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Стрелец. День неблагоприятен для любого рода контактов.Не стоит назначать на этот день деловые встречи или приглашать гостей. Не исключено, что ваши действия будут носить непредсказуемый, импульсивный характер, что спровоцирует семейный конфликт. Особенно тяжело могут сложиться отношения со старшими родственниками. Вам необходим отдых и внимательное отношение к своему здоровью.

Козерог. Откажитесь от дальних поездок. Вероятность конфликтных ситуаций, болезни или травмы очень высока. Займитесь приведением дел в порядок. Будьте аккуратны и точны. Отношения с сотрудниками и начальством улучшатся. Окружающие оценят вашу твердость и принципиальность.

Водолей. Крайне неблагоприятный день. Звезды рекомендуют проявить в делах внимание и осмотрительность. Постарайтесь избегать категоричных высказываний, насмешек, ненужных разговоров. Отложите принятие важных решений. Остерегайтесь постороннего влияния.

Рыбы. Один из «чистых» дней. Нужно ограничить себя в своих желаниях, посвятить день духовному развитию. Постарайтесь избавиться от дурных привычек и привязанностей. В результате вы получите большой духовный и физический потенциал, так необходимый для преодоления жизненных препятствий.

Астролог: Вальдемар Небоходцев