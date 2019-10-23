В России собираются воссоздать упраздненные медвытрезвители

В России готовятся к воссозданию системы медвытрезвителей. Ее ликвидировали в 2011 году. По данным правоохранительных органов, упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации. Поэтому в ряде субъектов РФ началось создание специализированных муниципальных и региональных учреждений по оказанию помощи пьяным.

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на своем заседании рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, дающий право регионам создавать медицинские вытрезвители. Этот документ предусматривает создание таких учреждений в субъектах РФ на базе муниципально-частного партнерства: в таком случае может появиться возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в вытрезвители, сообщает Newsru.com.

В случае принятия такого законопроекта, расходы медвытрезвителей по всей России составят приблизительно около 1 миллиарда рублей в год. По словам главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, который является одним из авторов документа, из попавших в поле зрения Минздрава 68 тысяч нетрезвых лиц, доставленных в вытрезвители в 2018 году, 75 % не нуждались в лечении.

«На вытрезвление 65 тысяч человек в 2018 году 21 вытрезвитель в семи российских регионах потратил чуть более 120 миллионов рублей, то есть в среднем на одного человека приблизительно 1,8 тысячи рублей. Если заложить по 1,8 тысячи рублей на предполагаемые 75 % нетрезвых лиц – это те, кому не нужно лечение, – то это и будет около 1 миллиарда рублей на всю страну», – пояснил Рязанский.

Он добавил, что эта статистика была собрана с субъектов РФ, где уже есть муниципальные вытрезвители. Сенатор напомнил, что в случае принятия законопроекта регионы не обяжут создавать вытрезвители – у них лишь появляется на это право.

Впрочем, пока Счетная палата РФ не поддержала данный законопроект, так как в нем нет информации о нагрузке на бюджеты субъектов. Тем временем большинство субъектов РФ выступило в пользу законопроекта о медвытрезвителях, из 81 отзыва 62 – положительные.

Только по официальным данным, в России более двух миллионов алкоголиков. Но, судя по цифрам, более приближенным к реальности, от алкоголизма страдают около 10 миллионов россиян, отмечает издание. Россия занимает четвертое месте в мире по употреблению алкоголя на душу населения, включая детей и стариков – 15 литров чистого спирта в год. Опасная доза алкоголя составляет восемь литров в год.

Достоверные показатели смертности в России от злоупотребления алкоголем основаны на данных медиков и судмедэкспертов: от заболеваний, причиной которых является чрезмерное употребление спиртного, в стране ежегодно умирает около 500 тысяч граждан.

По данным Центра разработки национальной алкогольной политики, смертность от отравления алкоголем за последние шесть месяцев 2019 года выросла в России на 17,2 %. В некоторых регионах РФ рост смертности граждан от алкоголя вырос на сотни процентов. Так, в Татарстане, где зафиксирован наибольший рост смертности, этот показатель вырос в 12 раз.

Во времена СССР принудительное лечение от алкоголизма было достаточно распространенным. Запойных алкоголиков помещали на лечение в специализированные учреждения – лечебно-трудовые профилактории (ЛТП). Родственники или соседи обращались с заявлением к представителю местной власти, участковому инспектору или участковому врачу, которые и направляли алкоголика в ЛТП. Как такового медикаментозного или психологического воздействия на алкоголика в этих государственных учреждениях не было. Основным методом лечения был принудительный труд больного. Отсюда и низкая эффективность работы, на что указывает тот факт, что большинство пациентов ЛТП были их постоянными клиентами.

Но в 1992 году Госдума обновленного российского государства приняла закон «О психиатрической помощи населению и правах граждан при ее оказании», в котором было прописано основное правило лечения от алкоголизма – добровольность. С этого времени принудительное лечение и кодирование от алкоголизма можно было применять только по решению суда.

Все медвытрезвители в России были ликвидированы осенью 2011 года при бывшем главе МВД Рашиде Нургалиеве, ратовавшем за восстановление системы принудительного лечения граждан от алкоголизма и наркомании. С тех пор заниматься пьяными, находящимися в общественных местах, обязали гражданские медицинские учреждения в регионах.

Одним из инициаторов возобновления советских методов борьбы с алкоголизмом в марте 2014 года стала глава Минздрава Вероника Скворцова, которая считала, что соответствующие учреждения должны работать не в системе здравоохранения и взимать плату за услуги.