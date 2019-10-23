В Белогорске открыли полигон для обучения монтажников-высотников

В Белогорске открыли единственный на Дальнем Востоке полигон обучения работе на высоте. Здесь будут учиться линейные трубопроводчики и другие специалисты, которым приходится работать над землей. Тренировочную площадку построили при участии «Транснефть–Дальний Восток».

Полигон расположен на базе Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций (АМФЦПК). Гостями церемонии открытии стали губернатор Амурской области Василий Орлов, министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева, генеральный директор ООО «Транснефть–Дальний Восток» Виталий Степанов, исполняющая обязанности главы администрации Белогорска Галина Бурмистрова, педагоги и студенты образовательной организации.

«Сегодня большое внимание государство уделяет подготовке кадрам. В Амурской области это особенно важно, потому что реализуется много крупнейших российских проектов, – отметил Василий Орлов. – У нас уже практически 10 лет работает компания "Транснефть", работает успешно. Важно, что это не только один из крупнейших налогоплательщиков, сейчас там работает 1 900 человек, в завершении еще нескольких новых объектов в этом году, будет еще плюсом 500 человек. Это и надежный партнер в развитии образовательных инфраструктур и социальных. Среднее специализированное образование сегодня очень похоже на высшее образование с точки зрения методологии преподавания, объема компетенций, которые получают выпускники. Поэтому очень здорово, что такая компания как "Транснефть" имеет желание и возможности, вкладывает средства в развитие образования, готовит для нашего региона, для себя специалистов по самым современным методикам».

Уникальный полигон построен благодаря тесному сотрудничеству преподавателей АМФЦПК и специалистов «Транснефть–Дальний Восток». Они разработали два авторских проекта для обучения линейных трубопроводчиков, а также безопасным методам выполнения работ на высоте при эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов.

«Компания действительно надолго заходит в регионы, и это можно оценить по сегодняшнему событию, – отметил гендиректор ООО "Транснефть–Дальний Восток" Виталий Степанов. – Такой центр на Дальнем Востоке единственный. Это замечательный пример того, как наша компания плодотворно и качественно сотрудничает с учебными заведениями, расположенными на территории нашего присутствия».

Комплексный подход к размещению учебного оборудования, применяемого на трубопроводах, позволит формировать профессиональные компетенции работников в соответствии с высокими стандартами качества. «Для нас это пять лет труда. Надеюсь, что все знания, которые получат студенты, обучаясь и проходя практику в этом учебном полигоне, помогут им стать настоящими профессионалами, – сказала директор АМПФЦК Ирина Кулыгина. – Они станут высококвалифицированными специалистами, которые соответствуют региональному стандарту качества образования Амурской области. Хотела бы обратить внимание на лозунг, под которым мы проводим сегодня открытие полигона: "Объединяя лучшее – вперед в будущее". Этот учебный центр нам невозможно было бы сделать самостоятельно. Я благодарю "Транснефть", правительство Амурской области, министерство образования ивсех, кто подставил плечо поддержки, кто нам помог в том, чтобы уникальный учебный полигон был введен в эксплуатацию».

С 2013 по 2018 годы ООО «Транснефть–Дальний Восток» оказал благотворительную помощь учреждению образования на сумму более 30 миллионов рублей. Почти 18 миллионов направлено на строительство полигона и приобретение оборудования. Еще более 5 миллионов рублей в проект вложил центр профессиональных квалификаций за счет внебюджетных средств.

Возможности обучения продемонстрировали 6 выпускников центра под руководством преподавателя учебного центра «Промышленная безопасность» Юрия Глазкова.