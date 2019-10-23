В Ивановке владельцы гектаров не спешат готовиться к пожароопасному периоду

В Амурской области продолжают проверять, насколько населенные пункты готовы к пожароопасному периоду. Комиссии проверяют районы. В среду, 23 октября, анализу подвергся Ивановский район.

В целом район готов на 52 %. В Ивановке, как и по всему району, подготовка к пожароопасному сезону началась в конце августа. В документах отмечены 27 участков, на которых необходимо выполнить противопожарные мероприятия. На 14 из них работники муниципального предприятия скосили сухую траву. На остальных работы проведут позже.

Самым проблемным участком в райцентре, по информации министерства лесного хозяйства региона, считается улица Молодежная. Там амурчанам выделили дальневосточные гектары, и пока владельцы не спешат с благоустройством. Тем не менее скашивать сухую растительность – их прямая обязанность, поэтому административная комиссия вместе с главами поселений ищут хозяев и наказывают их. По всему району с августа составили более 100 протоколов.

«В состав административных комиссий, помимо представителей других ведомств, входит пять сотрудников противопожарной службы области. Ими на данный момент были составлены 33 протокола по фактам нарушения правил противопожарной безопасности, – рассказывает заместитель начальника филиала второго отряда ППС Амурской области Эдуард Будниченко. – Соблюдение этих правил контролируем круглый год».

Всего в Ивановском районе 33 села. Все по-разному подготовились к сезону пожаров. Среди лидеров села Троицкого сельсовета, а также села Солнечное и Дмитриевка. Там главы активно работают с населением, привлекают силы и средства для противопожарных работ. Есть и аутсайдеры – в одном из населенных готовность составила всего 1 %.