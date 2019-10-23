В Благовещенске отремонтировали 14 участков дорог

В Благовещенске завершается ремонт улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 14 из 23 участков уже приведены в порядок. Специалистам предстоит оценить качество ремонта. Для этого взяли пробы дорожного покрытия.

Основным критерием приемки выполненных работ является качество их исполнения. В ходе всей дорожной кампании был организован пятиступенчатый контроль качества, сообщает администрация областного центра. Завершающим этапом контроля является проведение независимой экспертизы.

В среду, 23 октября, специалисты взяли пробы дорожного покрытия на семи городских участках по улицам Новая, Калинина, Воронкова, Пушкина, Театральная, Кузнечная и Чайковского. Фрагменты асфальта промаркировали и отправили в лабораторию для исследования.

Теперь предстоит определить среднюю плотность асфальта, водонасыщение, предел прочности при сжатии, а также состав покрытия. После этого эксперты вынесут заключение.