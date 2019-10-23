В Куприяновке отремонтировали памятник погибшим в годы Великой Отечественной

В Завитинском районе отремонтировали памятник павшим в годы Великой Отечественной войны. Стелу в селе Куприяновка привели в порядок к 75-летнему юбилею Великой Победы. Ремонт обошелся более чем в 400 тысяч рублей.

Ремонт скульптурных композиций и устройство асфальтобетонного покрытия профинансировал областной бюджет. Районные власти добавили более 44 тысяч рублей. Ремонт памятника в Завитинском райне прошел в рамках региональной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области».

Как сообщает правительство Амурской области, на ремонт памятников и захоронений погибших в годы Великой Отечественной войны в преддверии юбилея Победы в Приамурье потратят 25 миллионов рублей. Средства на ремонт получили 14 муниципалитетов: Благовещенск, Зея, Свободный, Райчихинск, Тында и Шимановск, а также села в Завитинском, Михайловском, Архаринском, Белогорском, Константиновском, Сковородинском и Тамбовском районах. Памятники и места захоронений приведут в порядок к 9 мая 2020 года.

На территории Амурской области находятся 1 027 объектов культурного наследия. 183 из них отнесены к памятникам истории и культуры федерального значения, из них 177 – памятники археологии. 431 объект отнесен к памятникам истории и культуры регионального значения, 413 объектов включены в списки выявленных объектов культурного наследия. Из них 391 –археологический объект.