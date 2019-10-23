Я не знаю, чем цепляю людей: юные амурские блогеры о многотысячной аудитории (видео)

В социальных сетях чуть ли не каждый второй считает себя блогером, однако есть те, кто действительно добился популярности и может похвастаться многотысячной аудиторией в Инстаграме. Корреспондент Альфа ТВ взял интервью у юных благовещенцев, за которыми следят тысячи людей и которых узнают даже на другом континенте.

Герои этого материала: 15-летняя Александра Азарова, 10-летний Руслан Портяной и 12-летняя Виталина Дьяченко.

Александра успешно покоряет Инстаграм, там на нее подписаны более 20 тысяч человек.

Руслан приближается к отметке 4 тысячи подписчиков.

А Виталина пробует себя на ютьюбе, снимает юмористические ролики в собственной мини-студии.

О том, как добились популярности, продолжают бороться за нее и как реагируют на хейтеров, ребята рассказали Альфа ТВ.