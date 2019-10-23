Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:40 0

Я не знаю, чем цепляю людей: юные амурские блогеры о многотысячной аудитории (видео)

Я не знаю, чем цепляю людей: юные амурские блогеры о многотысячной аудитории (видео)

В социальных сетях чуть ли не каждый второй считает себя блогером, однако есть те, кто действительно добился популярности и может похвастаться многотысячной аудиторией в Инстаграме. Корреспондент Альфа ТВ взял интервью у юных благовещенцев, за которыми следят тысячи людей и которых узнают даже на другом континенте.

Герои этого материала: 15-летняя Александра Азарова, 10-летний Руслан Портяной и 12-летняя Виталина Дьяченко.

Александра успешно покоряет Инстаграм, там на нее подписаны более 20 тысяч человек.

Руслан приближается к отметке 4 тысячи подписчиков.

А Виталина пробует себя на ютьюбе, снимает юмористические ролики в собственной мини-студии.

О том, как добились популярности, продолжают бороться за нее и как реагируют на хейтеров, ребята рассказали Альфа ТВ.

Просмотров всего: 225

#дети #интернет

распечатать


Общество

В Благовещенске пройдет концерт в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями
Общество

В Тынде для детей с особенностями здоровья впервые организуют занятия в бассейне
Общество 9

Аморальное поведение и призывы к суициду: благовещенцы против концертов «Френдзоны» и Lizer

Общество

В Приамурье усилят контроль за состоянием жилья, предназначенного для детей-сирот
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь