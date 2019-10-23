Пожарным Ивановки вручили новую машину

Автопарк пожарной части № 31 села Ивановки Ивановского района пополнился новым пожарным автомобилем. Автоцистерна на базе «Урала» вмещает в два раза больше воды, чем емкость старой машины. С помощью новой техники можно не только тушить пожары, но и спасать людей.

Заместитель правительства Амурской области Александр Нестеренко вручил сертификат на машину начальнику части Алексею Кантамирову. «В 2019 году правительство Амурской области выделило 13 миллионов рублей на покупку новых пожарных автоцистерн. Автомобили созданы на базе шасси повышенной проходимости и могут доставлять к месту пожара большой запас огнетушащих средств, – рассказал Александр Васильевич. – Один из этих автомобилей вручаем сегодня пожарной части № 31 села Ивановка Ивановского района, другой распределен в пожарную часть № 56 поселка Новобурейский Бурейского района».

Такое обновление техники для противопожарной службы области происходит впервые за восемь лет. Для ивановской части последнее приобретение пожарных автомобилей было в 2012 году. Сейчас в автопарке у огнеборцев четыре пожарных автомобиля и одна водовозка. Новая единица уже поставлена на учет и заступила на боевое дежурство. Как уточняется в инстаграм-аккаунте «Амурские спасатели», машина стоит 6,5 миллиона рублей.

«Автомобиль 2019 года выпуска станет хорошим помощником для нашей части в селе Ивановка при тушении природных и бытовых пожаров. Он может подвозить 6 тонн воды против прежних 2,5 тонны, его пенобак рассчитан на 360 литров, а насос расположен под кабиной в термоизолированной нише, которая не дает ему замерзать зимой, – рассказал начальник филиала второго отряда противопожарной службы области Андрей Карченко. – К тому же автомобиль может не только проводить тушение, но и аварийно-спасательные работы: в комплектацию входит гидравлический аварийно-спасательный инструмент».

В 2010 году на дальнейшее оснащение и вооружение противопожарной службы области в региональном бюджете запланировано 22 миллионов рублей на приобретение трех единиц пожарной техники, а также 54 миллиона рублей на дальнейшее обновление пожарно-технического вооружения и оборудования, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.