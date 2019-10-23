В Благовещенске пройдет концерт в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями

В Благовещенске состоится благотворительный концерт, вырученные средства пойдут на помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями здоровья. Ребят ждут в Башкортостане на турнире по плаванию. Но на поездку нужны деньги.

Турнир по плаванию среди людей с ограниченными возможностями здоровья на призы олимпийского чемпиона Вениамина Таяновича пройдут в Салавате 3-5 ноября.

Благотворительный концерт состоится 27 октября в Центре эстетического воспитания имени Белоглазова. Начало – в 15:00. Горожане увидят выступления творческих коллективов ЦЭВа и Центральной детской школы искусств.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» председатель организации «Открытый мир», занимающейся поддержкой детей с ограниченными возможностями здоровья, Оксана Егорова, турнир в Салавате является очень престижным, и амурчане надеются принять в нем участие. «Нет ничего лучше соревновательного процесса с выездом в другой регион для того, чтобы повышать профессиональный спортивный уровень детей и поддерживать их интерес», – отметила Оксана Михайловна.

Предполагается, что в Башкортостане Амурскую область представят девять ребят.

По вопросам приобретения билетов на концерт можно обращаться по телефонам: 8-962-295-25-52, 8-914-601-03-31. Цена билета – 250 рублей.