В Сети появился новый трейлер второго сезона сериала «Метод»

Фото: Стоп-кадр из видео

Осенью 2019 года выходит на экраны продолжение одного из самых ожидаемых сериалов – «Метод» с Константином Хабенским и Паулиной Андреевой в главных ролях.

Известно, что после первого сезона героя Хабенского умертвили, но тем не менее, он будет присутствовать в сериале. Есения, помощница успешного, но противоречивого следователя Меглина, вот уже год не может забыть о смерти напарника и учителя. Она снова и снова прокручивает в памяти день, когда она его потеряла.

Конечно, она пытается наладить собственную жизнь. За этот год Есения вышла замуж, родила ребенка, только найти себя в женском предназначении не получается: все, чего хочет Есения – это вернуться к расследованиям.

Ждать подходящего случая пришлось недолго. Городу приходится подключить все свои кадры, чтобы поймать серийного убийцу. Есения выходит на службу и в первый же день на ее глазах погибает напарник, бывший для девушки близким другом.

Понимая, что обычными способами преступника вывести на чистую воду не удастся, Есения приступает к разработке собственного метода расследований. И для этого ей пригодится все, чему ее учил Родион Меглин.

Поиск таинственного убийцы приводит Есению в такие тайны прошлого, что она и сама уже не рада. Только отступать уже некуда: девушка уже заглянула в Бездну и Бездна теперь всматривается в нее саму.

Есения еще не полностью справилась с последствиями одного кошмара, как в ее жизни появился новый. Сколько смогут вынести хрупкие девичьи плечи? Или, может быть, эта хрупкость обманчива?

Как водится, в минутный тизер, призванный заинтриговать потенциального зрителя и усадить того в нужное время перед экраном, втиснуты яркие кадры. Много стрельбы, загробных голосов и сцен, достойных фильма ужасов.

При просмотре тизера не совсем понятно: действительно ли все это отражение реалий или это квинтэссенция чьих-то больных фантазий? Все обещает быть жестким, так что планируйте отослать детей от экранов телевизоров.

Каждые две серии – одна запутанная и кровавая история, сообщает Teleprogramma.pro. Новый сезон выйдет на Первом канале осенью 2019 года.