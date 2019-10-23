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23октября
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сегодня, 17:36 0

Новый участок набережной Благовещенска готов на 90 % (видео)

Новый участок набережной Благовещенска готов на 90 % (видео)

В Благовещенске заканчивают реконструкцию нового участка набережной между улицами Пионерской и Театральной. Подрядчик оценивает готовность объекта на 90 %. Для горожан территорию откроют в ноябре. Съемочная группа Альфа ТВ побывала на месте.

На сегодняшний день на новом участке набережной протяженностью около полутора километров полностью уложен асфальт, установлено освещение, ведется монтаж леерного ограждения вдоль «Золотой мили». Рабочие заканчивают укладку гранита на цветнике и тротуарной плитки. Главной особенностью реконструируемого участка станет амфитеатр, откуда можно будет любоваться Китаем. Скоро там планируют установить деревянные сиденья.

По словам руководителя субподрядной организации Дениса Рябухина, строительные работы идут по графику. Хотя летние дожди замедлили реконструкцию, отставание в удалось наверстать. В течение месяца рабочие работали в две смены. Сейчас на месте трудятся порядка 70 человек. Так что новый участок вдоль Амура откроют вовремя. По плану – это конец ноября 2019 года. В общей сложности на его реконструкцию ушло около 700 миллионов рублей, основная часть которых поступила из федерального бюджета.

Подробности в материале Альфа ТВ.

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#строительство

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