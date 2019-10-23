На Амуре впервые пройдут совместные российско-китайские автогонки на льду

Новый министр спорта Дмитрий Кутека стал гостем программы «Простые вопросы». Он рассказал о тех задачах, которые ставит перед собой министерство. Так, планируется укреплять взаимосвязи с соседним Китаем.

«Уже есть договоренности о встречах по настольному теннису. Сейчас мы работаем над новым проектом – это проведение совместных автогонок по Амуру. Позиция в том числе и государства такова, что нам нужно как можно больше проводить совместных мероприятий», – сказал, в частности, министр.

В программе обсудили проблемы амурского спорта. Например, недоступность спортивных площадок для остальных желающих позаниматься спортом. Речь шла о школьных стадионах, которые, как правило, стоят закрытыми.

Тем временем, согласно государственной задаче, к 2024 году больше половины населения Амурской области должно быть вовлечено в спорт – и взрослые, и дети.

«Большая работа сейчас идет с теми крупными предприятиями, которые ведут свою деятельность на территории Амурской области. Это Газпром, это СИБУР, это "Петропавловск". Сегодня мы участвует в региональной программе "Спорт – норма жизни", где только в этом году на территории области было установлено 10 спортивных площадок. Эти площадки открыты для всех», – отметил Дмитрий Кутека.

Зашла в программе речь и о финансировании поездок спортсменов на соревнования. «Что касается тех видов спорта, где необходимо личное участие спортсмена, таких спортсменов, конечно, проще вывезти в центральные регионы России, чем целую команду. И, тем не менее, правительство Амурской области изыскивает дополнительные средства. У нас на прошлой неделе представители области поехали в лагерь "Артек" отстаивать честь региона в фестивале ГТО. Конечно, сложности с этим есть, я имею в виду с отправкой наших "звездочек" за пределы области. Мы работаем в этом направлении», – рассказал новый министр амурского спорта.

Акцент сейчас делается на ГТО. «Сдача норм ГТО, золотой знак отличия позволяет школьникам при поступлении иметь дополнительные баллы. Поэтому в первую очередь родители должны подсказать своему ребенку и направить его в нужное русло», – пояснил Дмитрий Кутека.