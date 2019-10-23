В Тынде для детей с особенностями здоровья впервые организуют занятия в бассейне
В северной столице Приамурья дети с ограниченными возможностями здоровья впервые будут заниматься плаванием. Занятия лечебной физической культурой будут проходить два раза в неделю в бассейне детского сада «Радуга».
Двадцать пять детей будут заниматься с опытным инструктором ГБУ АО «Тындинский КЦСОН» по физической культуре высшей категории Галиной Азлер.
Дети с ограниченными возможностями здоровья, которые будут посещать эти занятия, стоят на учете в Тындинском комплексном центре социального обслуживания населения.
Оздоровительное плавание с особыми детьми организовано в рамках национального приоритетного проекта «Здоровье».
Благодаря занятиям в бассейне у детей вырабатывается уверенность в своих силах и возможностях, устраняются страхи и психологические барьеры, улучшаются коммуникационные способности и нарабатываются навыки общения и взаимодействия с другими людьми, сообщает пресс-служба администрации Тынды.
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