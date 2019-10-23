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В Приамурье медики требуют отменить решение о присоединении Зейской стоматологии к больнице

В Приамурье медики требуют отменить решение о присоединении Зейской стоматологии к больнице
Фото: youtube.com

В Зее Амурской области медики собираются провести митинг против реорганизации стоматологической поликлиники. Он запланирован на 26 октября. По распоряжению правительства Амурской области стоматологию присоединяют к Зейской больнице.

В сентябре коллектив поликлиники записал видеообращение, оно опубликовано в Youtube.

«Наше учреждение с 2012 года не имеет кредиторской задолженности. Отсутствует проблема с содержанием восстановленного собственными силами здания поликлиники, а также со снабжением медикаментами и расходными материалами. До сих пор у всего коллектива врачей, среднего, младшего и прочего персонала достойная заработная плата. Но уже больше года высшие должностные лица пытаются произвести реорганизацию нашей стоматологии в виде присоединения к ГБУ Амурской области "Зейская больница имени Смирнова", в которой с 2013 года не прекращается кредиторская задолженность», – сообщила сотрудник Зейской поликлиники.

Работники опасаются, что после присоединения финансовое положение стоматологии ухудшится, и это отразится на качестве медицинской помощи. Медики требуют отменить решение о реорганизации и восстановить в должности прежнего руководителя – врача-стоматолога Игоря Томилова. С недавнего времени учреждение возглавляет Василий Шпинев.

«Зачем дальше ломать то, что с таким трудом всегда нашим коллективом восстанавливалось несколько лет. Мы уже были в составе больницы и больше не хотим этот путь проходить заново», – говорят работники стоматологии.

В областном министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию. Распоряжение правительства Амурской области о присоединении Зейской стоматологии к больнице было подписано в августе 2018 года «с целью обеспечения доступной и качественной медицинской помощи жителям Зейского района». Предполагается, что после реорганизации поликлиника будет иметь статус структурного подразделения больницы.

«Объединение учреждений позволит более эффективно использовать трудовые ресурсы для оказания стоматологической помощи населению Зейского района, в том числе за счет более активного применения выездной формы работы и использования медицинского оборудования ГБУЗ АО "Зейская больница имени Б.Е. Смирнова"», – сообщили Амур.инфо в министерстве.

2 июля 2019 года Зейская стоматологическая поликлиника обратилась в Арбитражный суд Амурской области с иском о признании недействительным распоряжения от 03.08.2018 «О реорганизации государственных учреждений здравоохранения Амурской области». 20 августа суд отказал стоматологии в удовлетворении требований. Обжаловано это решение не было.

Уже после судебных разбирательств сотрудники минздрава выезжали в Зею, проводили консультации, оказывали методическую помощь в связи с реорганизацией. 5 сентября глава регионального минздрава Евгения Жарновникова встречалась с коллективом и местными депутатами, где обсуждались предстоящие изменения.

Что касается смены руководства в стоматологии, в областном министерстве пояснили, что, будучи и.о. директора с октября 2018 года по август 2019 года, Игорь Томилов издавал акты о предоставлении себе отпуска без согласования с минздравом. «В период нахождения в отпуске подписывал документы цифровой электронной подписью», – говорится в сообщении ведомства. Поэтому было принято решение назначить главным врачом Василия Шпинева.

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#здоровье #Зея #областная власть

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Комментарии
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  • Хончо

    Хончо
    1 час назад

    ГРУСТНЫЙ АНАМНЕЗ ЗЕЙСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

    На днях по фактам особо предприимчивой деятельности, а на официальном языке – мошенничества в Зейской стоматологии были возбуждены два уголовных дела. Вряд ли это станет неожиданностью для жителей Зеи и района, хоть раз посещавших эту поликлинику. То, что здесь творятся весьма специфические вещи, заподозрить мог каждый. Как и то, что свое внимание правоохранители рано или поздно обратят на это медицинское учреждение. Получилось рано. Пока точно не известно, по каким именно эпизодам возбудились органы, но мы на ваш суд предоставим несколько фактов, каждый из которых по идее мог, да и должен был стать основанием для возбуждения уголовного дела.

    ФАКТ 1. Артикоиновый. Схема, используемая в Зейской стоматологии насколько проста, настолько и гениальна. Что называется, следите за движением рук. Приходит пациент. Доктор, взглянув с сочувственным лицом в ротовую полость гражданина, делает ему предложение. Мол, так и так. Для сохранения вашего душевного равновесия и во избежание болезненных ощущений требуется инъекция обезболивающего. Но как вы понимаете, у вас есть выбор: или чудесный зарубежный препарат ультракаин за деньги, или куда менее чудесный артикаин – бесплатно. Практически каждый чувствительный пациент выбирал, разумеется, более эффективное средство. Далее следовал в кассу, платил 350 рублей и следовал обратно в кресло зубного счастья. Ну а внимательный эскулап вводил больному препарат. Только не зарубежный ультракаин, а его бесплатный российский аналог. Дальше все было еще проще. В медкарту пациента данные о платной услуге не вносились, никакой договор, разумеется, не заключался. Зато данные вносились в ФОМС, на основании чего больница получала деньги. Такая вот «коммерческая задвоенность». Если думаете, ну что там несчастные 350 рублей? Мелочь! А тысячи пропущенных пациентов по этой незамысловатой схеме не хотите!

  • Хончо

    Хончо
    1 час назад

    ФАКТ 2. “Эффективный» менеджер. Возникла эта, несомненно, мошенническая схема в период руководства поликлиникой замечательным человеком – Светланы Николаевны Матвеевой. Креативная женщина занималась странную должность для медучреждения – директор, поскольку совершенно никакого отношения к медицине не имела. Между прочим, именно во время ее работы в поликлинике, вопреки всем нормам, по субботам не работал кабинет неотложной помощи и пациентов с острой болью ненавязчиво отправляли в частный медцентр. Кстати, кабинет неотложки отсутствовал в медучреждении в принципе, и больные были вынуждены томиться в ожидании избавления от боли в общей живой очереди.

    Недавно директор Матвеева спешно покинула свою должность, перебравшись поднимать народное хозяйство в муниципалитет.

  • Хончо

    Хончо
    1 час назад

    ФАКТ 3. Начмед. Был у Матвеевой заместитель по лечебной части – Игорь Борисович Томилов. Впрочем, почему был? Мужчина на сегодняшний день исполняет обязанности директора учреждения. Говорят, хороший врач. Но только уж очень предприимчивый. Так в свой начмедовский период активно вел платный прием. По 20 пациентов в день принимал. Только вот по закону, делать это категорически запрещается. Здесь уж нужно было определиться, кто ты: или бесплатный руководитель – бюджетник или коммерческий эскулап. Впрочем, на фоне своего коллеги – ортодонта, приходящего регулярно на рабочее место в состоянии алкогольного опьянения, все не кажется уж таким трагическим. Ну, зарабатывал, да. Красиво жить не запретишь. Ну не делал УКЛ (уровень качества лечения) каждого пациента, так кому он нафиг нужен. Не Благовещенск же и не Москва тем более. Зея, етить колотить.

  • Хончо

    Хончо
    57 минут назад

    ФАКТ 4. Подпись. Куда к более печальным последствиям может привести другой прелюбопытнейший факт. Уже в период исполнения Томиловым обязанностей директора Зейской поликлиники, мужчина с завидным постоянством отправлялся в заслуженный отпуск. Так было в июне, так было в сентябре. Но вот мистическая деталь, в то время, как руководителя не было на рабочем месте, его цифровая электронная подпись активно использовалась, гоняя в разных направлениях немалые финансовые средства. Это уж точно уголовка.

  • Хончо

    Хончо
    57 минут назад

    ФАКТ 5. Отчетность. Хотя правильнее сказать, безотчетность. В поликлинике царит абсолютная демократия или анархия с оборотом медикаментов и расходных материалов. Персонал свободно, в любых объемах получает препараты и нигде это не фиксируется. Точнее, фиксируется, и расход закрывается в конце месяца, просто, по факту использования. В общем, настоящий рай для нечистоплотных персонажей, поскольку движение лекарственных препаратов отследить невозможно.

    Это на первый взгляд кажется забавным, но зачастую медикаменты медперсоналу выдавал… программист поликлиники Роман Кривцов! Но этот деятель заслуживает отдельного упоминания.

  • Хончо

    Хончо
    56 минут назад

    ФАКТ 6. Программист. Этого молодого человека кто-то называет «серым кардиналом поликлиники». Помимо того, что товарищ Кривцов заведует медикаментами, есть у него и другое достоинство – он является мужем главного бухгалтера поликлиники. Наверное, это объясняет регулярные астрономические премии, выписываемые ему, а также отсутствие трудового договора на работу здесь. То есть, основное место трудоустройства у него в совершенно другом месте

  • Хончо

    Хончо
    56 минут назад

    ФАКТ 7. Призраки. Речи идет об огромных приписках в количестве пациентов. Многие жители, кому для выяснения ситуации в поликлинике, звонили въедливые люди, с удивлением узнавали, что в течение месяца они посещают стоматологию по 6 раз. Руководство медучреждения не стеснялось в отчетных документах указывать совершенно нереальные цифры, указывая, что один врач за смену принял по 34 пациента, что невозможно даже теоретически. Сегодня выясняется, что только за 7 месяцев прошлого года, таким образом, Зейская поликлиника оказала медицинскую помощь полтысячи пациентов-призраков. За которых ФОМС, конечно, перевел деньги…

  • root3517-1

    root3517-1
    53 минуты назад

    Хончо

    ФАКТ 6. Программист. Этого молодого человека кто-то называет «серым кардиналом поликлиники». Помимо того, что товарищ Кривцов заведует медикаментами, есть у него и другое достоинство – он является мужем главного бухгалтера поликлиники. Наверное, это объясняет регулярные астрономические премии, выписываемые ему, а также отсутствие трудового договора на работу здесь. То есть, основное место трудоустройства у него в совершенно другом месте



    В нашей местной дурке циклодол - у каждой санитарки.

    Могут пожалеть-и дать таблеточку снять симпоматику нейролептиков.

  • Well you give

    Well you give
    51 минута назад

    Хончо, Вы только, что написали на уголовную статью! Агония? Понимаю!

    До митинга 2 дня, до возбуждения уголовного дела на минздрав тоже!

    Скриншоты сохранены!

  • root3517-1

    root3517-1
    46 минут назад

    Well you give

    Хончо, Вы только, что написали на уголовную статью! Агония? Понимаю!

    До митинга 2 дня, до возбуждения уголовного дела на минздрав тоже!



    Прокурор ,перелогинься.

    Хончо под прокси.

  • Well you give

    Well you give
    42 минуты назад

    root3517-1

    Well you give

    Хончо, Вы только, что написали на уголовную статью! Агония? Понимаю!

    До митинга 2 дня, до возбуждения уголовного дела на минздрав тоже!



    Прокурор ,перелогинься.

    Хончо под прокси.



    Под чем он там или она, пусть правоохранительные органы теперь разбираются!

  • root3517-1

    root3517-1
    35 минут назад

    Well you give

    root3517-1

    Well you give

    Хончо, Вы только, что написали на уголовную статью! Агония? Понимаю!

    До митинга 2 дня, до возбуждения уголовного дела на минздрав тоже!



    Прокурор ,перелогинься.

    Хончо под прокси.



    Под чем он там или она, пусть правоохранительные органы теперь разбираются!



    Есть пошаговый мануал "защиты от прокурора" в теме "По компам".

    Или просто покупается симка без паспорта в Евросети,как делают наркоманы для покупки травки.

  • Изнуренков

    Изнуренков
    10 минут назад

    root3517-1

    Well you give

    Хончо, Вы только, что написали на уголовную статью! Агония? Понимаю!

    До митинга 2 дня, до возбуждения уголовного дела на минздрав тоже!



    Прокурор ,перелогинься.

    Хончо под прокси.



    Это не прокурор это Рома Кривцов он же Рома-танкист тот самый программист криворукий который теперь аптекарем заделался в Зейской больничке.

    Чё Рома, пукан рвет у тебя? Ты лучше деньги собирай, с супругой на пару, вернуть придется все до копеечки в кассу больнички!

  • Дед Мазаев

    Дед Мазаев
    4 минуты назад

    Какие уроды в этой больнице сидят! А еще прикрываются высокими словами заботой о благе пациентов! О своем кармане они заботятся в первую очередь!

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