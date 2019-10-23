В Приамурье медики требуют отменить решение о присоединении Зейской стоматологии к больнице

Фото: youtube.com

В Зее Амурской области медики собираются провести митинг против реорганизации стоматологической поликлиники. Он запланирован на 26 октября. По распоряжению правительства Амурской области стоматологию присоединяют к Зейской больнице.

В сентябре коллектив поликлиники записал видеообращение, оно опубликовано в Youtube.

«Наше учреждение с 2012 года не имеет кредиторской задолженности. Отсутствует проблема с содержанием восстановленного собственными силами здания поликлиники, а также со снабжением медикаментами и расходными материалами. До сих пор у всего коллектива врачей, среднего, младшего и прочего персонала достойная заработная плата. Но уже больше года высшие должностные лица пытаются произвести реорганизацию нашей стоматологии в виде присоединения к ГБУ Амурской области "Зейская больница имени Смирнова", в которой с 2013 года не прекращается кредиторская задолженность», – сообщила сотрудник Зейской поликлиники.

Работники опасаются, что после присоединения финансовое положение стоматологии ухудшится, и это отразится на качестве медицинской помощи. Медики требуют отменить решение о реорганизации и восстановить в должности прежнего руководителя – врача-стоматолога Игоря Томилова. С недавнего времени учреждение возглавляет Василий Шпинев.

«Зачем дальше ломать то, что с таким трудом всегда нашим коллективом восстанавливалось несколько лет. Мы уже были в составе больницы и больше не хотим этот путь проходить заново», – говорят работники стоматологии.

В областном министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию. Распоряжение правительства Амурской области о присоединении Зейской стоматологии к больнице было подписано в августе 2018 года «с целью обеспечения доступной и качественной медицинской помощи жителям Зейского района». Предполагается, что после реорганизации поликлиника будет иметь статус структурного подразделения больницы.

«Объединение учреждений позволит более эффективно использовать трудовые ресурсы для оказания стоматологической помощи населению Зейского района, в том числе за счет более активного применения выездной формы работы и использования медицинского оборудования ГБУЗ АО "Зейская больница имени Б.Е. Смирнова"», – сообщили Амур.инфо в министерстве.

2 июля 2019 года Зейская стоматологическая поликлиника обратилась в Арбитражный суд Амурской области с иском о признании недействительным распоряжения от 03.08.2018 «О реорганизации государственных учреждений здравоохранения Амурской области». 20 августа суд отказал стоматологии в удовлетворении требований. Обжаловано это решение не было.

Уже после судебных разбирательств сотрудники минздрава выезжали в Зею, проводили консультации, оказывали методическую помощь в связи с реорганизацией. 5 сентября глава регионального минздрава Евгения Жарновникова встречалась с коллективом и местными депутатами, где обсуждались предстоящие изменения.

Что касается смены руководства в стоматологии, в областном министерстве пояснили, что, будучи и.о. директора с октября 2018 года по август 2019 года, Игорь Томилов издавал акты о предоставлении себе отпуска без согласования с минздравом. «В период нахождения в отпуске подписывал документы цифровой электронной подписью», – говорится в сообщении ведомства. Поэтому было принято решение назначить главным врачом Василия Шпинева.