В России запускают первое реалити-шоу из монастыря

Фото: Стоп-кадр из видео

В России стартует новое шоу под названием «Остров. Здесь только Ты и Бог». Участникам предлагается месяц прожить за молитвами и выполнением послушаний под прицелами видеокамер.

Шоу будит выходить на православном канале. Героями станут обычные люди, которые на месяц станут послушниками в мужском монастыре Нило-Столобенская пустынь на озере Селигер. Кастинг на участие начался 21 октября.

«Одна из красивейших обителей России на озере Селигер. Проживи месяц в Ниловой пустыни, выполняя послушания, и найди ответы на вопросы, которые давно беспокоят», – говорится на сайте монастыря.

Чтобы стать его участником нужно отправить видеозаявку и рассказать о себе. Прошедшие кастинг проведут месяц за молитвами, выполнением послушаний и трудом. Съёмки начнутся в ноябре, сообщает Life.