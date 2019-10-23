В аэропорту Благовещенска строят вахтовый городок и аварийно-спасательную станцию

В аэропорту Благовещенска состоялось совещание по вопросам, связанным с развитием аэропортов Приамурья. В нем приняли участие губернатор Амурской области Василий Орлов, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, руководители профильных организаций, проектных институтов, фирм-подрядчиков.

На совещании рассмотрели планы на ближайшие годы, детально обсудили проблемы и спорные вопросы по каждому из объектов.

«В соответствии с планом до 2024 года предусмотрен большой объем работы. На территории Амурской области мы будем проводить реконструкцию ряда объектов. Прежде всего, это строительство новой взлетно-посадочной полосы и аэродромной инфраструктуры в аэропорту столицы Приамурья – Благовещенске. Также речь идет о завершении реконструкции малых аэропортов в Зее, Бомнаке. На очереди – аэропорт Тынды, где уже проведены подготовительные работы. Перед нами стоят сложные, но выполнимые задачи, имеется необходимый опыт реконструкции аэропортов и к Олимпийским играм, и к чемпионату мира по футболу. Поэтому мы справимся», – отметил Александр Нерадько.

Что касается реконструкции аэропортового комплекса «Игнатьево» в Благовещенске, то определен подрядчик, которым стала компания ОА «Гидроэлектромонтаж». Стоимость работ превышает 4 миллиарда рублей, окончание намечено на конец 2021 года. Проектом предусматривается строительство новой ИВПП-2 длиной 3 000 метров и шириной 45 метров, реконструкция и расширение перрона, замена светосигнального оборудования аэродрома, средств радиотехнического обеспечения полетов, метеооборудования, строительство аварийно-спасательной станции, строительство ограждения аэродрома с устройством инженерно-технических средств охраны.

В настоящее время на строительной площадке ведется устройство вахтового городка, чистка просеки, монтаж ограждения, приемка/разгрузка ЖБИ, лесосводка, прочие работы. Началось строительство аварийно-спасательной станции.

Как отметил Василий Орлов, возведение новой взлетно-посадочной полосы поможет решить проблему доступности и авиаперевозок в регионе, позволит обеспечивать высокий уровень безопасности и регулярности полетов. Аэропорт столицы Приамурья сможет принимать современные воздушные суда без ограничений по взлетной массе, что позволит привлекать новые авиакомпании.

«Наше предприятие существует с 1945 года. Мы строили энергообъекты по всей стране, работаем на гидроэлектростанциях, тепловых, атомных станциях. Возведение инфраструктуры аэропорта – это первый для нас опыт, но мы надеемся, что он будет положительным. С подобными задачами компания сталкивалась на космодроме Восточный. Работы в аэропорту Благовещенска начались уже в этом году, но пик придется на 2020 год. Сегодня мы обсудили все имеющиеся вопросы, все они разрешимы. Один из основных вопросов – строительство рулежных дорожек на новой полосе с тем, чтобы не прерывать авиасообщение. Уверен, эта проблема будет решена, пути ее решения знают наши проектировщики. Думаю, перерывов в авиасообщении допущено не будет», – рассказал гендиректор компании-подрядчика АО «Гидроэлектромонтаж» Валерий Васильев.

Что касается аэропорта Зеи, то, как подчеркнул Александр Нерадько, реконструкция ведется фактически 5 лет, она недопустимо затянулась, а срок сдачи объекта – 2020 год.

«Уже летом следующего года реконструкция должна быть завершена и возобновлено авиасообщение самолетами. Вертолетное сообщение очень затратное, сильно зависит от погоды. Часть работ уже выполнена. Мы оценили качество, есть немало вопросов к заказчику и подрядчику. Безусловно, необходимо наращивать усилия, увеличивать количество работников», – сказал Александр Нерадько.

Как рассказал представитель компании-подрядчика, темпы работ будут увеличены, планируются устранить замечания, а также привлечь дополнительную рабочую силу – порядка 30 человек. Будут предоставлены скорректированные графики работ на 2019 и 2020 годы с тем, чтобы завершить реконструкцию в срок.

Также на совещании обсудили проблемные вопросы по проведению работ в аэропортах Бомнака и Экимчана. Было принято решение создать рабочую группу, куда войдут руководители профильных организаций, представители правительства области, местных организаций с тем, чтобы решать возникающие вопросы в максимально короткие сроки для скорейшего завершения реконструкции.

Александр Нерадько подчеркнул, что это очень важная задача, выполнение которой должно находиться на постоянном контроле. Он порекомендовал генеральному директору ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» Павлу Сергееву временно переехать в Амурскую область для налаживания качественной работы.

Кроме этого, губернатор Приамурья Василий Орлов заострил внимание на вопросах авиасообщения.

«У нас сейчас осуществляется 24 рейса в неделю. Насколько я знаю, сейчас компания "Аэрофлот" покупает суда, которые способны использовать для взлета и посадки нашу существующую ВПП. Мы хотели бы, чтоб авиакомпания зашла в наш регион, это даст возможность гражданам пользоваться плоскими тарифами. Очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе», – обратился Василий Орлов к Александру Нерадько.