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23октября
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сегодня, 16:59 0

В Архаре двое избили знакомого и забрали у него сотовый

В Архаре двое избили знакомого и забрали у него сотовый
Фото: pixabay.com

В поселке Архара на 27-летнего мужчину напали двое знакомых. Они избили парня и забрали у него сотовый. Оперативники по горячим следам задержали злоумышленников. Теперь им грозит уголовное наказание.

Предварительно установлено, что во двор дома потерпевшего пришли двое знакомых и попросили принести сотовый телефон. После того как мужчина выполнил просьбу, его побили, а один из злоумышленников забрал мобильник.

Пострадавший обратился за медицинской помощью в местную больницу. Оперативники по горячим следам задержали обоих злоумышленников. Их доставили в дежурную часть. Сотовый, принадлежащий избитому мужчине, изъяли.

По факту разбойного нападения следственный отдел МО МВД России «Бурейский» возбудил уголовное дело по части 2 статьи 162 УК «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Кроме того, за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения на одного из задержанных составлен административный протокол. При личном досмотре он оказал сотрудникам полиции сопротивление и попытался скрыться. Его поймали и составили протокол за неповиновение.

В настоящее время оба подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания. За совершение преступления им может грозить лишение свободы.

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#закон #криминал #происшествия

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