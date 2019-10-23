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23октября
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сегодня, 16:47 1

На новогодний салют в Благовещенске потратят 400 000 рублей

На новогодний салют в Благовещенске потратят 400 000 рублей

Городской дом культуры готовится объявить аукцион на право заключения договора на оказание услуг по установке и запуску праздничного фейерверка к Новому году. Сейчас идет прием заявок от желающих принять участие в конкурсе. Закупка будет осуществляться у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Уже 24 октября завершится прием заявок, а 28 октября состоится аукцион. На салют выделяют 400 000 тысяч рублей. Победитель аукциона должен будет обеспечить высоту подъёма зарядов от 25 до 200 метров, время живучести изделий от 1 до 6 секунд. Паузы между моментами раскрытия изделий должны составлять от 1 до 5 секунд в соответствии с музыкальным сопровождением.

Также исполнитель обязан обеспечить 2 194 залпа, 2 профессиональных эпизода общей продолжительностью не менее 5 минут, отмечается в аукционной документации.

Праздничный салют запустят вечером 31 декабря с площади имени Ленина.

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#праздники

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Комментарии
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  • Anatolyi28loyaer

    Anatolyi28loyaer
    46 минут назад

    зачем трать деньги, нужно день дружбы с китаем на 31 декабря перенести

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