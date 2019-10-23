На новогодний салют в Благовещенске потратят 400 000 рублей

Городской дом культуры готовится объявить аукцион на право заключения договора на оказание услуг по установке и запуску праздничного фейерверка к Новому году. Сейчас идет прием заявок от желающих принять участие в конкурсе. Закупка будет осуществляться у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Уже 24 октября завершится прием заявок, а 28 октября состоится аукцион. На салют выделяют 400 000 тысяч рублей. Победитель аукциона должен будет обеспечить высоту подъёма зарядов от 25 до 200 метров, время живучести изделий от 1 до 6 секунд. Паузы между моментами раскрытия изделий должны составлять от 1 до 5 секунд в соответствии с музыкальным сопровождением.

Также исполнитель обязан обеспечить 2 194 залпа, 2 профессиональных эпизода общей продолжительностью не менее 5 минут, отмечается в аукционной документации.

Праздничный салют запустят вечером 31 декабря с площади имени Ленина.