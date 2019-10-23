Серия Гран-при по фигурному катанию: молодые спортсменки против именитых чемпионок

Новый сезон фигурного катания обещает быть уникальным и интересным. В очной борьбе с именитыми фигуристками вступят в борьбу юные ученицы Этери Тутберидзе.

На этапы серии Гран-при, кроме известных спортсменок, заявлены молодые фигуристки, вышедшие из юниорок. В этом году действующей олимпийской чемпионке и чемпионке мира Алине Загитовой, двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой и чемпионке мира Елизавете Туктамышевой будут противостоять маленькие воспитанницы тренера Этери Тутберидзе.

Первая из них, 15-летняя Александра Трусова, уже успела войти в Книгу рекордов Гиннесса как первая исполнительница сразу двух четверных прыжков в программе. Также девочка установила новые мировые рекорды. Месяц назад на своем первом взрослом турнире в Братиславе она обновила два мировых рекорда: в короткой программе –163,78 и по сумме – 238,69.

Еще одна спортсменка, 15-летняя Анна Щербакова, является действующей чемпионкой России. В декабре 2019 года она, выступая по юниорам, выиграла первенство страны в Саранске, обойдя не только своих ровесниц, но и Загитову, и Медведеву. И сложность ее программ тоже запредельная.

Вот и на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе Щербакова уже произвела фурор, чисто исполнив в произвольной программе сразу два четверных лутца. При этом юная воспитанница Этери Тутберидзе умудрилась показать целый спектакль со сменой цвета платья во время одного из вращений. Специалисты, включая Татьяну Тарасову, уже назвали этот прокат лучшим за всю историю фигурного катания, пишет «Комсомольская правда».

Также отлично начала сезон 16-летняя Алена Косторная, которая выиграла турнир серии «челленджер» Finlandia Trophу и оставила Елизавету Туктамышеву на втором месте. Алена не прыгает четверные каскады, но и без них она смогла набрать уникальный результат – 234,84 балла.

Сейчас лучшие результаты фигуристок всего мира выглядят так:

1. Александра Трусова - 238,69 2. Алина Загитова - 238,43 3. Алена Косторная - 234,84 4. Елизавета Туктамышева - 234,43 5. Рика Кихира (Япония) - 233,12 6. Брейди Теннелли (США) - 225,64 7. Евгения Медведева - 223,80

Гран-при по фигурному катанию уже стартовало в разных странах мира. Русских спортсменок разделили, в частности, Алину Загитову и Евгению Медведеву максимально развели по разным углам.

Расписание серии этапов Гран-при

Гран-при США, Лас-Вегас, 18–20 октября. От России в нем выступают Станислава Константинова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.

Гран-при Канады, Келоуна, 25–27 октября. В нем борются россиянки Евгения Медведева, Серафима Саханович, Александра Трусова.

Гран-при Франции, Гренобль, 1–3 ноября. В нем принимают участие Алена Косторная, Мария Сотскова, Алина Загитова.

Гран-при Китая, Чунцин, 8–10 ноября. Бороться за медали будут Софья Самодурова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.

Гран-при России, Москва, 15–17 ноября. В нем встретятся россиянки Станислава Константинова, Евгения Медведева, Александра Трусова.

Гран-при Японии, Саппоро, 22–24 ноября. На него едут Алена Косторная, Софья Самодурова, Алина Загитова.

Финал Гран-при пройдет в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.