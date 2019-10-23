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23октября
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сегодня, 16:30 0

Сообщника амурчанина, который обстрелял «Почту России», будут судить

Сообщника амурчанина, который обстрелял «Почту России», будут судить
Фото: pixabay.com

За пособничество в разбойном нападении на автомобиль «Почты России» перед судом предстанет 58-летний житель Зеи. Мужчина обвиняется в пособничестве в разбое.

Следователем следственного подразделения МО МВД России «Зейский» окончено расследование уголовного дела.

В начале марта этого года на трассе в нескольких километрах от Зеи совершено разбойное нападение на автомобиль «Почты России». Злоумышленник, уголовное дело в отношении которого находится на рассмотрении в суде, заблокировал проезд служебному автотранспорту. Однако водитель данного транспортного средства сумел объехать препятствие. После этого нападавший несколько раз выстрелил в отъезжающий автомобиль. С целью сокрытия следов преступления, нападавший, перегнал автомобиль в лесной массив. Дождался подельника, прибывшего на своём автомобиле. Затем соучастники скрылись. В результате произошедшего никто не пострадал, автомобилю «Почты России» причинены механические повреждения.

Пособник стрелявшего обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, пункта «б» части 4 статьи 162 УК РФ – «Пособничество в разбое, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия, в особо крупном размере».

Он может быть наказан лишением свободы «на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового».

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#Зея #происшествия #транспорт

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