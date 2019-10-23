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23октября
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Полиция рассказала о результатах проверки по инциденту с женщиной в Благовещенске

Полиция рассказала о результатах проверки по инциденту с женщиной в Благовещенске
Фото: кадр видео

Полиция рассказала о результатах проверки, которая проводилась по факту инцидента с женщиной в Благовещенске. Горожанка 21 октября вышла на проезжую часть в районе Пионерской – Ломоносова, останавливала автомобили. Происходящее сняли на видео, и в кадр попала полицейская машина. Очевидица рассказывала, что стражи порядка проехали мимо.

Как говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Амурской области, установлено, что сотрудники патрульно-постовой службы, осуществляя дежурство на улицах Благовещенска, увидели женщину. Водитель остановил машину «с учетом требований безопасности дорожного движения». Сотрудники подошли к женщине и увели ее с проезжей части.

«Со слов данной гражданки, она пыталась поймать машину, так как вызванное ею такси ехало слишком долго. В действиях женщины отсутствовал состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.21 КоАП РФ. Полицейские провели с ней профилактическую беседу о правилах безопасности и поведения в общественных местах», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Между тем проводится административное расследование по поводу нарушения гражданкой правил дорожного движения.

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#транспорт

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