Полиция рассказала о результатах проверки по инциденту с женщиной в Благовещенске
Полиция рассказала о результатах проверки, которая проводилась по факту инцидента с женщиной в Благовещенске. Горожанка 21 октября вышла на проезжую часть в районе Пионерской – Ломоносова, останавливала автомобили. Происходящее сняли на видео, и в кадр попала полицейская машина. Очевидица рассказывала, что стражи порядка проехали мимо.
Как говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Амурской области, установлено, что сотрудники патрульно-постовой службы, осуществляя дежурство на улицах Благовещенска, увидели женщину. Водитель остановил машину «с учетом требований безопасности дорожного движения». Сотрудники подошли к женщине и увели ее с проезжей части.
«Со слов данной гражданки, она пыталась поймать машину, так как вызванное ею такси ехало слишком долго. В действиях женщины отсутствовал состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.21 КоАП РФ. Полицейские провели с ней профилактическую беседу о правилах безопасности и поведения в общественных местах», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Между тем проводится административное расследование по поводу нарушения гражданкой правил дорожного движения.
Просмотров всего: 739