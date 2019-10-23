Благовещенцев приглашают в домашний музей одной из горожанок

В воскресенье, 27 октября, в 15:00 состоится экскурсия «Домашний музей СССР» в рамках проекта городского управления культуры «Народный экскурсовод». Двери домашнего музея готова открыть благовещенка Анна Божедомова. Ее семья увлекается историей, нумизматикой, фалеристикой, другими видами коллекционирования.

Идея создать свой уголок интересных раритетов возникла после совместной работы над школьным проектом дочери Лизы. Он так и назывался «Домашний музей СССР». Первыми экспонатами стали вещи бабушки. Например, измерительная рулетка, которой около 90 лет.

Сейчас в «Домашнем музее СССР» хранится более 200 предметов: советские пакеты и авоськи, телефоны, часы («Слава», авиационные, судовые, карманные, наручные), посуда, игрушки, шкатулки и другие предметы. Глава семьи Алексей Божедомов увлекается коллекционированием значков, календарей, монет и денежных купюр, сообщает управление культуры администрации Благовещенска.

На семейном совете было решено не прятать добро от посторонних глаз, а организовывать экскурсии для всех желающих продолжительностью 1-1,5 часа. Группы набираются небольшие – до 10 человек. Адрес музея: Шевченко, 117, квартира 63, подъезд 6, этаж 5.

Запись на экскурсию по телефону: +7 963 814-06-86 (Анна Зенченко), +7 914 598-85-14 (Елена Ивановна Пастухова, куратор проекта «Народный экскурсовод»).