Снежный городок на площади Ленина в Благовещенске может стать последним

Фото: Амур.инфо

Администрация Благовещенска объявила ежегодный конкурс на лучший эскиз фигур для оформления снежного городка. Традиционный снежный городок на площади Ленина в этом году может стать последним, поскольку в 2020-м главную площадь амурской столицы планируют закрыть на реконструкцию.

Проекты снежных и ледовых фигур необходимо направлять до 10 ноября на электронную почту press-admblag@mail.ru с пометкой «конкурс» или в директ официального аккаунта администрации в Инстаграм @blagoveshchensk.rf.

Фантазию горожан не будут ограничивать определённой тематикой. Но так как снежный городок будет посвящён главному событию следующего года – 75-летию Победы и в целом Году памяти и славы, – то в оформлении зимней набережной используют узнаваемые образы воинской силы российского народа. Это, например, стилизованные Царь-пушка, Кремль, богатыри, Александр Невский. Также при исполнении снежных и ледовых фигур и горок будут использованы декорированные элементы русской народной культуры. Конечно, появятся и персонажи любимых сказок и мультфильмов, сообщает пресс-служба мэрии.