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23октября
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сегодня, 16:02 1

Снежный городок на площади Ленина в Благовещенске может стать последним

Снежный городок на площади Ленина в Благовещенске может стать последним
Фото: Амур.инфо

Администрация Благовещенска объявила ежегодный конкурс на лучший эскиз фигур для оформления снежного городка. Традиционный снежный городок на площади Ленина в этом году может стать последним, поскольку в 2020-м главную площадь амурской столицы планируют закрыть на реконструкцию.

Проекты снежных и ледовых фигур необходимо направлять до 10 ноября на электронную почту press-admblag@mail.ru с пометкой «конкурс» или в директ официального аккаунта администрации в Инстаграм @blagoveshchensk.rf.

Фантазию горожан не будут ограничивать определённой тематикой. Но так как снежный городок будет посвящён главному событию следующего года – 75-летию Победы и в целом Году памяти и славы, – то в оформлении зимней набережной используют узнаваемые образы воинской силы российского народа. Это, например, стилизованные Царь-пушка, Кремль, богатыри, Александр Невский. Также при исполнении снежных и ледовых фигур и горок будут использованы декорированные элементы русской народной культуры. Конечно, появятся и персонажи любимых сказок и мультфильмов, сообщает пресс-служба мэрии.

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#конкурсы

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    20 минут назад

    А может и не стать...

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