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23октября
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Пропавшего в Благовещенске дедушку обнаружили горожане

Пропавшего в Благовещенске дедушку обнаружили горожане

Пропавший в Благовещенске 77-летний дедушка нашелся. Михаила Рихтермана обнаружили и узнали горожане, которых он попросил подвезти. О том, что пенсионер нашелся, сообщили его родственникам. Михаил Соломонович сейчас проходит обследование в больнице.

Об этом корреспонденту Амур.инфо сообщил сын пожилого человека Семен. «Он возле перовой городской больницы гулял, его оттуда, по его просьбе, подвезли на Батарейную – Ленина. Люди высадили папу и уехали. Потом им пришло сообщение с репостом, что потерялся такой-то. Они позвонили мне. Через 5 минут мы туда подлетели и забрали его», – рассказал Семен.

Родные Михаила Соломоновича вызвали врача для осмотра. Сейчас пенсионер сдает анализы в больнице. «Сказали, что здоровью ничего не угрожает, но подстраховаться нужно», – добавил мужчина. Он сообщил, что отец не осознавал, что его кто-то ищет. Благовещенец пропал 22 октября.

«В районе Батарейной – Ленина он жил, когда был маленький. Вот поехал посмотреть, как там все изменилось. Его сутки не было. Кто-то его приютил на ночь, накормили. Потом в больницу отвезли, когда он пожаловался на боль. Он, видно, где-то упал. У кого был, не помнит», – подытожил Семен.

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#жизнь

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