Пропавшего в Благовещенске дедушку обнаружили горожане

Об этом корреспонденту Амур.инфо сообщил сын пожилого человека Семен. «Он возле перовой городской больницы гулял, его оттуда, по его просьбе, подвезли на Батарейную – Ленина. Люди высадили папу и уехали. Потом им пришло сообщение с репостом, что потерялся такой-то. Они позвонили мне. Через 5 минут мы туда подлетели и забрали его», – рассказал Семен.

Родные Михаила Соломоновича вызвали врача для осмотра. Сейчас пенсионер сдает анализы в больнице. «Сказали, что здоровью ничего не угрожает, но подстраховаться нужно», – добавил мужчина. Он сообщил, что отец не осознавал, что его кто-то ищет. Благовещенец пропал 22 октября.

«В районе Батарейной – Ленина он жил, когда был маленький. Вот поехал посмотреть, как там все изменилось. Его сутки не было. Кто-то его приютил на ночь, накормили. Потом в больницу отвезли, когда он пожаловался на боль. Он, видно, где-то упал. У кого был, не помнит», – подытожил Семен.