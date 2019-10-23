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23октября
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В Приамурье растения «решили», что наступила весна

В Приамурье растения «решили», что наступила весна

Жители Приамурья прислали в редакцию ИА «Амур.инфо» фотографии растений. Люди обратили внимание на цветущий одуванчик и сирень, которая начала распускать почки, несмотря на октябрь.

Снимки сделаны 23 октября. Как рассказала по телефону амурчанка Галина, сирень сфотографирована в районе судоверфи в Благовещенске. Одуванчик же был замечен в селе Владимировка Благовещенского района Ольгой. «Я его заметила еще три дня назад, это мой участок. Туда постоянно светит солнышко, наверное, ему там нравится. Но после этого уже было много морозов, а он устоял, вот и цветет до сих пор», – рассказала Ольга.

Как объяснил агентству начальник благовещенского районного отдела амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр», кандидат сельскохозяйственных наук Павел Жирнов, это связано с тем, что похолодание сменилось потеплением, а растения восприняли это как наступление весны.

«Растениям это никакого ущерба не несет, потому что, как правило, при таких кратковременных потеплениях открывается очень небольшая часть почек. 1-2 процента всего. Основная часть почек спит. Ущерба никакого не будет, и на следующую весну растения будут нормально цвести», – сообщил специалист.

По его словам, такое явление наблюдается почти каждую осень. При хорошей теплой погоде это может продлиться до 10 ноября.

Ранее амурчане уже обращали внимание на цветение багульника и сирени в конце сентября.

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#погода #природа

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