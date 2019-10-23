Пользователям смартфонов подарят еще 168 новых эмодзи

В ближайшее время в смартфонах расширится коллекция эмодзи. Пользователям добавят 168 смайлов.

Как сообщают разработчики у себя в Twitter, большинство новых эмодзи выступят в качестве дополнений предыдущих. Раньше у смайликов, изображавших людей, можно было выбирать цвет кожи и волос. Теперь же добавили также лысину и кудряшки. Графические персонажи теперь смогут стать брюнетами, блондинами или рыжими.

Некоторые эмодзи по умолчанию сделали гендерно нейтральными. Пользователю предложат самостоятельно выбрать пол для нарисованного человечка. Эта опция станет доступна, например, для значка певца, пилота или космонавта.

Появились новые смайлы, например, человек в инвалидном кресле или человек с тростью. Также разработчики добавили пары людей, держащихся за руки. Из-за различных оттенков кожи пользователь сможет получить 30 различных комбинаций.

Разработчики предупредили, что все представленные в Сети эмодзи – это образцы. На их основе производители мобильных платформ, приложений для ПК и веб-платформ обычно отрисовывают свои варианты, которые часто отличаются от оригинальных.

Новая версия библиотеки эмодзи появится в смартфонах, когда разработчики Android и iOS добавят их в обновления операционных систем. По мнению консорциума, это произойдет до конца 2019 года, сообщает «360».

Эмодзи – японское слово, которое обозначает идеограммы и смайлики, используемые в переписках пользователей Сети. В какой-то мере это определенный язык общения, где слова и эмоции легко заменить картинкой или комбинацией нескольких картинок.