Амурчанка из-за долгов лишилась жилья – квартиру передадут сироте

В Амурской области у женщины, задолжавшей за квартиру, забрали жилье. Квартира эта муниципальная, и женщина там не жила – у нее есть другое жилье в собственности. Освободившуюся жилплощадь передадут сироте.

На исполнении в отделе судебных приставов по Константиновскому району управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области находилось исполнительное производство в отношении амурчанки с требованием об освобождении жилплощади.

Между амурчанкой и администрацией поселения был заключен договор социального найма жилья, находящегося в собственности муниципалитета. При этом женщина не оплачивала коммунальные услуги, накапливая долги. Кроме того, в этой квартире она не жила, так как имела в собственности другое жилье, которое получила в рамках программы минсельхоза «Устойчивое развитие сельской территории».

Администрация обратилась в суд с исковым требованием об освобождении квартиры. Суд исковые требования удовлетворил и обязал женщину освободить жилплощадь. Исполнительный документ передали в отдел судебных приставов по Константиновскому району.

После возбуждения исполнительного производства должницу уведомили об этом и дали ей время на исполнение решения суда. Однако, как сообщает пресс-служба УФССП по Амурской области, женщина стала уклоняться от исполнения решения суда и игнорировать требования о явке к судебному приставу-исполнителю. Тогда сотрудникам службы пришлось принудительно доставить гражданку в отдел судебных приставов, где в ее отношении составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера» и статьей 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов». Кроме того, пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора.

Должнице объяснили, что штрафы и исполнительский сбор могут принудительно взыскать с ее зарплаты. Осознавая, что дальнейшие затягивание исполнения решения суда приведет к дополнительным взысканиям денежных средств, женщина освободила жилплощадь.

Тем временем в отделе судебных приставов по Константиновскому району на исполнении находится и другое производство. Суд обязал администрацию поселения предоставить жилплощадь сироте. Он получит жилье после переоформления всех необходимых документов.