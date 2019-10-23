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23октября
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сегодня, 15:15 0

«Ангара-А5» будет соответствовать требованиям Минобороны к 2025 году

«Ангара-А5» будет соответствовать требованиям Минобороны к 2025 году
Фото: Амур.инфо

Ракета «Ангара-А5» будет соответствовать требованиям Минобороны к 2025 году. Ее заменит ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5М». Она будет впервые запущена в конце 2024 года с космодрома Восточный.

Ранее сообщалось, что «Ангара-А5» не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик – Минобороны РФ.

Ракета «Ангара-А5М» необходима для доведения грузоподъемности до прописанных в техническом задании требований Минобороны. Она по сравнению с «Ангарой-А5» будет использовать на первой ступени модернизированный двигатель РД-191М. Это позволит ей выводить с Восточного на низкую околоземную орбиту 27,7 тонны вместо 25 тонн, а на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35 786 километров) с использованием кислородно-водородного разгонного блока КВТК – 5,1 тонны вместо 4,2 тонны.

В декабре 2014 года с космодрома Плесецк был осуществлен первый пуск ракеты «Ангара-А5» с выведением макета спутника на геостационарную орбиту, сообщают РИА Новости. В октябре источник издания в ракетно-космической отрасли сообщил, что второй пуск «Ангары-А5» также с макетом спутника перенесен с конца 2019 года на первую половину 2020 года. Если пуск пройдет без замечаний, то на третьей «Ангаре-А5» планируется запустить спутник связи серии «Экспресс».

«Ангара» – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние – «Ангара-А3», тяжелые – «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности – «Ангара-А5В».

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#космодром #космос

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