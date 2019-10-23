В Амурской области дождь, мокрый снег: прогноз погоды на 24 октября

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24 октября в Амурской области ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега, по югу – с дождем. Подует юго-западный, западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит 0...минус 5 градусов, местами – до минус 10.

Днем будет переменно облачно, в отдельных районах пройдет дождь и мокрый снег. Ветер западный умеренный. Температура поднимется до плюс 4...9, местами по северу – снизится до минус 5.

В Благовещенске ночью ожидаются небольшие осадки, преимущественно – дождь, временами со снегом. Ветер с запада разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура будет держаться около 0. Днем переменно облачно, в вечерние часы – небольшой дождь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха – плюс 6...8, сообщает Амурский гидрометцентр.