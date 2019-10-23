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23октября
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сегодня, 14:47 1

Иностранцам могут упростить порядок въезда на Дальний Восток

Иностранцам могут упростить порядок въезда на Дальний Восток
Фото: amur.info

Для иностранных граждан могут упростить въезд в Россию по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа. Соответствующий законопроект комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате к принятию в первом чтении.

Автором документа выступило правительство России. Законопроект разработан с целью распространения упрощенного порядка въезда иностранных граждан в Россию по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе. Как сообщает «Парламентская газета», перечень таких пунктов будет определять кабмин.

Упрощенный порядок въезда не будет распространяться на железнодорожные пункты пропуска и морские порты Дальневосточного региона в связи с отсутствием технической возможности в данных пунктах проверить электронные визы.

Авторы инициативы уверены, что реализация документа будет способствовать созданию и дальнейшему развитию в этих регионах необходимой туристической и иной социальной инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности и доходов бюджетов всех уровней, а также укреплению экономики ДФО в целом.

Система выдачи электронных виз иностранным гражданам для посещения Дальнего Востока начала действовать в 2017 году. За первый год упрощенным визовым режимом воспользовались более 16 000 иностранных граждан из 14 стран.

В текущем году за весь период действия данного режима количество посетителей Дальнего Востока по электронным визам составило более 100 000 человек. В настоящее время оформить электронную визу для посещения Дальнего Востока могут граждане 19 стран.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    а нам кто упростит??? хотя бы просто человеческое отношение к простым туристам (я про временные трудности на ХХ таможне)????

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