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23октября
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сегодня, 14:45 14

Благовещенец продолжает выкапывать новые останки неизвестных на своем участке (видео)

Благовещенец продолжает выкапывать новые останки неизвестных на своем участке (видео)

Благовещенец Виталий Кваша готовит свой земельный участок под строительство дома и попутно находит на территории новые человеческие кости. По подсчетам мужчины, за год он обнаружил останки около 60 человек. В мэрии говорят, что находку амурчанина заберут и перезахоронят. Подробности в материале Альфа ТВ.

Новые человеческие останки Виталий Кваша теперь собирает в мешки. С момента первой находки, когда год назад Виталий выкопал останки сразу 23 человек, он извлек кости еще 27 погребенных. При этом неизвестно, сколько еще костей покоится в земле.

Чтобы решить вопрос с извлечением и перезахоронением останков, Виталий обратился в администрацию Благовещенска и написал заявление в прокуратуру. В итоге было решено, что перезахоронением займется городское управление ГСТК. По словам благовещенца, в городской службе ему сказали, что сделают это, когда он извлечет все кости на своем участке.

В мэрии информацию подтвердили и отметили, что найденные кости захоронят на городском кладбище на 17 километре – там же, где погребли первую часть останков.

Останки, найденные Виталием на своем участке год назад, исследовал благовещенский следственный отдел. Экспертиза показала, что смерть тех людей наступила около 80-100 лет назад; все захороненные погибли в результате огнестрельных ранений.

Основная версия следователей заключается в том, что найденные останки принадлежат жертвам политических репрессий. Однако официального подтверждения этому нет.

Благовещенец откапывает на своем участке останки десятков людей, возможно, репрессированных. Что делать?

Власти должны немедленно подключиться к раскопкам и взять все в свои руки

Пусть раскапывает дальше, а власти помогут захоронить

Следователи должны провести новое расследование и выяснить, кем были убитые

Участок необходимо изъять, чтобы установить там мемориал

Его участок, пусть сам решает все вопросы

Лучше не тревожить покойных и оставить все как есть

Мне все равно

Просмотров всего: 1693

#закон #история #происшествия

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Комментарии
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  • sadam_1974

    sadam_1974
    2 часа назад

    Не следовало бы строить дом на этом месте. Нехорошее место.

  • Воть

    Воть
    2 часа назад

    И не Виталий должен останки собирать...

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Воть

    И не Виталий должен останки собирать...



    Эт точно.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    sadam_1974

    Не следовало бы строить дом на этом месте. Нехорошее место.



    Место как место. В городах (особенно старых=с историей) полно мест где кто-то когда-то кого-то убил. Или захоронил. Меньше знаешь - крепше сон. А место обычное, не хуже и не лучше других, на этой не очень большой планете.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    2 часа назад

    Гребанная власть никогда не признается в совершении преступлений сталинской эпохи.

  • Tehnik

    Tehnik
    2 часа назад

    -Собрал достаточное количество. Достаточное для кого или чего?)))

  • ay

    ay
    2 часа назад

    ПшёлТы

    Гребанная власть никогда не признается в совершении преступлений сталинской эпохи.



    А чего сталинской-то? А может времЁн интервенции?

  • Брама

    Брама
    2 часа назад

    100 лет тому назад на Дальнем Востоке еще и советской власти не было...

  • Брама

    Брама
    2 часа назад

    100 лет тому назад на Дальнем Востоке еще и советской власти не было...

  • Tanya.ru

    Tanya.ru
    1 час назад

    sadam_1974

    Не следовало бы строить дом на этом месте. Нехорошее место.



    Вот, я бы тоже не хотела там жить...

  • ay

    ay
    1 час назад

    Брама

    100 лет тому назад на Дальнем Востоке еще и советской власти не было...



    Едроботы не знают истории родного края - это печально.

  • butterfly effect

    butterfly effect
    1 час назад

    Дом на костях-ничего хорошего... Дом нельзя строить там, где были человеческие кости.

  • ay

    ay
    1 час назад

    butterfly effect

    Дом на костях-ничего хорошего... Дом нельзя строить там, где были человеческие кости.



    Бабка нашептала? Костьми усеяны многие места, просто не знаете, потому и не заморачиваетесь.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    1 час назад

    Сто лет назад была гражданская война и японская интервенция. Они жителей Ивановки сожгли тогда.

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