Благовещенец продолжает выкапывать новые останки неизвестных на своем участке (видео)

Благовещенец Виталий Кваша готовит свой земельный участок под строительство дома и попутно находит на территории новые человеческие кости. По подсчетам мужчины, за год он обнаружил останки около 60 человек. В мэрии говорят, что находку амурчанина заберут и перезахоронят. Подробности в материале Альфа ТВ.

Новые человеческие останки Виталий Кваша теперь собирает в мешки. С момента первой находки, когда год назад Виталий выкопал останки сразу 23 человек, он извлек кости еще 27 погребенных. При этом неизвестно, сколько еще костей покоится в земле.

Чтобы решить вопрос с извлечением и перезахоронением останков, Виталий обратился в администрацию Благовещенска и написал заявление в прокуратуру. В итоге было решено, что перезахоронением займется городское управление ГСТК. По словам благовещенца, в городской службе ему сказали, что сделают это, когда он извлечет все кости на своем участке.

В мэрии информацию подтвердили и отметили, что найденные кости захоронят на городском кладбище на 17 километре – там же, где погребли первую часть останков.

Останки, найденные Виталием на своем участке год назад, исследовал благовещенский следственный отдел. Экспертиза показала, что смерть тех людей наступила около 80-100 лет назад; все захороненные погибли в результате огнестрельных ранений.

Основная версия следователей заключается в том, что найденные останки принадлежат жертвам политических репрессий. Однако официального подтверждения этому нет.