Благовещенский театр «Крылья» получил приз на фестивале студенческих и любительских театров

Инклюзивный любительский театр «Крылья» из Благовещенска отмечен дипломами и специальным призом жюри Межрегионального этапа фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России. Он проходил в Хабаровске с 18 по 22 октября.

Диплома «Лучшая мужская роль второго плана» удостоен актер Иван Христолюбов за роль в спектакле «Очень простая история» по одноимённой пьесе Марии Ладо. Актер Александр Ерофеев отмечен специальным призом «Самая яркая роль». Коллектив театра награждён дипломом «За преданность сцене».

Межрегиональный этап фестиваля-конкурса объединил театральные коллективы Дальневосточного федерального округа из Республики Саха (Якутия), Приморского, Камчатского и Хабаровского краёв, Амурской области. Конкурсные просмотры прошли на нескольких сценических площадках города. Спектакли разных жанров по двум направлениям –студенческие театры и любительские театры – оценивало профессиональное жюри в составе авторитетных театральных деятелей из Москвы и Хабаровска.

Свой спектакль «Очень простая история» амурчане представили 21 октября на сцене Хабаровского краевого театра драмы. Главными героями нереальной, а возможно, и реальной истории, являются люди, домашние животные и мистические персонажи. Это история о любви и спасении ещё не рождённого дитя.

В Благовещенске премьера спектакля-фантасмагории «Очень простая история» театра «Крылья», объединяющего в своём составе людей с ограниченными возможностями и людей здоровых, состоялась 18 сентября в рамках внеконкурсной программы XVII Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» на сцене областного Дома народного творчества.

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