Амурчане вместе со всей страной напишут Географический диктант

27 октября в России и за рубежом состоится Географический диктант. Он проводится Русским географическим обществом в пятый раз. Напишут диктант и в Амурской области.

Цель акции – оценить уровень географической грамотности населения. Вопросы диктанта будут посвящены в первую очередь географии России. Участниками могут стать жители РФ и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Стать участником диктанта можно, обратившись на любую региональную площадку его проведения, независимо от места жительства (прописки, регистрации). Диктант проводится во всех субъектах РФ и в зарубежных странах в один день – 27 октября. Начало – в 12:00 по местному времени.

С географией проведения акции в Амурской области можно ознакомиться по ссылке: dictant.rgo.ru/geography, задав требуемый регион. Там же можно узнать подробности. В Благовещенске диктант напишут сразу в нескольких местах. Среди них: Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, Благовещенский финансово-экономический колледж, Дальневосточный ГАУ, Благовещенский государственный педагогический университет, Амурский государственный университет.

Как сообщает пресс-служба АмГУ, продолжительность диктанта составит 45 минут. Также участникам предоставляется 5 минут дополнительного времени для завершения оформления работы.

Результаты можно будет узнать на сайте Русского географического общества после 29 ноября 2019 года.

Подробнее с положением о проведении акции можно ознакомиться на сайте dictant.rgo.ru.