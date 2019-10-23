На Дальнем Востоке авиация нанесла ракетно-бомбовые удары

На Дальнем Востоке летчики Восточного военного округа провели учение по уничтожению условного противника. При этом использовались неуправляемые ракеты, авиабомбы и пушечное вооружение боевых машин.

Как сообщает «Российская газета», тренировка проходила на трех полигонах в Хабаровском крае и Приморье. К ней привлекались экипажи четырех авиационных полков округа, всего более 30 самолетов и вертолетов.

Истребители Су-35с, Су-30см, Су-30м2 уничтожали и блокировали аэродромы вместе с системами противовоздушной обороны «неприятеля». Воздушный бой с самолетами противника вели истребители-перехватчики МиГ-31. Им помогали вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ка-52 «Аллигатор», которые не давали разрозненным группам «противника» выйти из-под удара.

Штурмовики Су-25СМ «Грач» наносили ракетно-бомбовый удар по наземным целям – подземным бункерам, складам с оружием, парку боевых машин условного врага.