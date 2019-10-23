Рыба помогла мужчине вернуть потерянное обручальное кольцо

В Англии рыба помогла мужчине найти потерянное обручальное кольцо. Украшение исчезло, когда мужчина купался.

19 октября 44-летний Дэн Левин (Dan Levine) нырял в открытом море. Мужчина признался, что обычно перед заплывом он снимал обручальное кольцо, но в этот раз забыл и поплыл с ним. Вернувшись на берег, он увидел, что кольцо исчезло.

После этого мужчина разместил пост в Facebook с обращением к местным жителям. «Я попросил местных жителей в публикации вернуть мне кольцо, если оно случайно попадется им во время снорклинга или рыбалки. Но на самом деле я особо не рассчитывал, что снова его увижу. Я переживал, потому что жена сама разработала дизайн кольца. Мы в браке уже 13 лет. Когда я сказал ей о потере, она тоже расстроилась», – цитирует мужчину «Лента.ру».

На следующий день местные жители гуляли по мысу и услышали подозрительный всплеск в воде. На поверхности плескалась маленькая черная рыбка. «Муж опустился на колени и увидел под небольшим выступом кольцо, сверкающее под водой. Он мог и не заметить его, если бы не рыбка», – сделала вывод местная жительница Эмма.

Тогда Эмма разместила фотографию находки в группе потерянных вещей. Друзья Дэна увидели публикацию и рассказали ему.

«Благодарю всех, кто поделился моим сообщением у себя на странице Facebook, а также черную маленькую рыбку», – заключил британец.

В июне сообщалось, что мужчина развелся с женой и решил избавиться от обручального кольца, прицепив его к рыбе. Но через семь недель украшение снова вернулось к нему.